Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

El Turismo Carretera estará desembarcando este fin de semana en la provincia de Córdoba para poner en marcha lo que será la sexta fecha correspondiente al calendario 2026 en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. En la previa del inicio de la actividad, con una final que tendrá 30 giros, Mariano Werner llega al escenario cordobés como el último piloto en llevarse la victoria.

"Tuve la chance de ganar el año pasado. Es una pista linda, linda de manejar y ojalá que podamos encontrar el mismo nivel que el año pasado", explicó. Luego, al ser consultado sobre el regreso de la verificación cruzada a partir de esta cita, respondió: "Está bárbaro, no me preocupa porque en Termas fue cruzada hacia mi auto y confío en la parte técnica. Creo que los se habla es innecesario o quizás no estuvieron en la revisación del domingo. Acá hay un reglamento que cumplir y está bien que así sea”, expresó el de Paraná.

Así llega el TC a Córdoba

La cita en el trazado cordobés llega un total de 56 inscriptos. Tras la última visita a Termas de Río Hondo se registraron tres bajas y dos altas, por lo que el promedio de autos sigue siendo elevado para la categoría. Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado cordobés como líder indiscutido del torneo, mientras que Mariano Werner (Ford Mustang) viene de ganar en la fecha anterior en Termas de Río Hondo.

Para esta competencia se concreta el regreso de Sebastián Abella a bordo del Toyota Camry del Alifraco Sport y Bernardo Llaver hará su debut en el TC sobre un Ford Mustang del TCM Racing Team. En contrapartida, las tres ausencias registradas son las de Nicolás Cotignola (Toyota Camry), Martín Serrano (Chevrolet Camaro) y Diego De Carlo (Chevrolet Camaro).

Jonatan Castellano lidera el certamen con gran regularidad: logró un podio en la apertura en El Calafate, un 8° puesto en Viedma, un 6° lugar en Neuquén y un 9° en Concepción y Termas. El piloto del Galarza Racing supera por cinco unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Toyota Camry). El trío de punta lo completa Mauricio Lambiris (Ford Mustang), a 12 puntos del líder. Con la victoria en Termas, Werner se posiciona 8° con 113 puntos y lo importante es que el triunfo lo habilita para pelear por el título 2026.