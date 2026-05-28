El futbolista de la Roma, cuyo futuro aún no está decidido, fue invitado por Leandro Paredes para presenciar el duelo trascendental ante el conjunto chileno.

Si le faltaba un condimento al partido de esta noche entre Boca y la Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, era la presencia de Paulo Dybala en La Bombonera. La Joya, que aún no arregló su futuro y tiene chances de vestir la camiseta del Xeneize a partir del segundo semestre del año, tiene un palco reservado por su amigo Leandro Paredes para el duelo que comenzará a las 21.30, en el que el equipo de Claudio Úbeda está obligado a ganar para clasificarse a los octavos de final.

Cuatro días después de haber conseguido la clasificación a la Champions League con la Roma después de siete temporadas, Dybala se encuentra en Argentina disfrutando de sus vacaciones con su familia. El cordobés ya sabe que no tiene chances de disputar el próximo Mundial debido a que Lionel Scaloni no lo incluyó en la prelista de 55 jugadores.

Uno de sus tantos planes en Buenos Aires podría ser visitar La Bombonera en una noche de Copa Libertadores, ya que fue invitado por Paredes, excompañero y gran amigo, a presenciar el encuentro desde uno de los palcos. El propio capitán de Boca fue quien se encargó del "operativo convencimiento" para que la Joya se ponga la azul y oro a partir de julio.

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera

Paulo Dybala 1 Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

Por lo pronto, y a un mes de que venza su contrato con la Loba, el futuro del futbolista de 32 años es una incógnita. En los últimos días crecieron los rumores de que iba a renovar debido a algunos posteos suyos en sus redes sociales, declaraciones del entrenador Giampiero Gasperini y rumores instalados por medios italianos; pero también hubo un pequeño guiño hacia el conjunto de la Ribera, ya que cambió de representación y es ahora asesorado por Kristian Bereit, de la agencia KMB. Una empresa de agentes que estuvo muy vinculada a las llegadas de futbolistas en los últimos años, como Ander Herrera, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar e, incluso, Marcos Rojo y Sergio Romero.

Esta noche puede ser clave para el futuro de Dybala. No sólo porque un Boca clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores es mucho más atractivo que un Boca disputando los playoffs de la Copa Sudamericana, sino porque esas "noches de Copa" en La Bombonera de las que tanto se enorgullecen los hinchas, podrían convencerlo de querer vivirlas desde adentro.

Además, no es menor recordar que fue papá de Gia en marzo y el hecho de criar a su hija más cerca de la familia -tanto la suya como la de Oriana Sabatini- podría pesar a la hora de tomar la decisión de retornar al país.