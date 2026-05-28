Boca pierde contra Universidad Católica y pone en riesgo su futuro en la Copa Libertadores

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en el último partido del semestre, sabiendo que no sumar de a tres lo eliminará del certamen. Están 1 a 0.

Impacto en la Bombonera : Boca Juniors pierde 1-0 ante Universidad Católica y, por ahora, se queda afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos . El gol de Clemente Montes a los 33 minutos le da la ventaja parcial a los Cruzados y relega al Xeneize al tercer lugar de la zona. De esta forma, jugaría la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.

El equipo de Claudio Úbeda registró intentos aislados de Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino , pero la apertura del resultado fue un golpe al mentón de una formación que le dejó todo el peso ofensivo a los arrestos individuales del Changuito y Tomás Aranda . Al dueño de casa solo le sirve ganar para avanzar a los octavos de la Libertadores.

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

Minuto a minuto

55 minutos: Milton Delgado, primer amonestado en Boca Juniors

El volante central derribó a Cristian Cuevas en mitad de cancha y se llevó la amarilla.

48 minutos: fue el turno del Changuito

Zeballos recibió un pase de Milton Delgado, encaró en el último tercio y sacó un remate que salió cerca del palo izquierdo de Bernedo.

46 minutos: Aranda se tuvo fe

El juvenil de Boca Juniors ensayó un derechazo desde muy lejos, que se fue por el fondo de la cancha.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Boca Juniors: Alan Velasco por Ander Herrera.

41 minutos: Boca no reacciona al gol de Montes

El Xeneize depende de una genialidad de Exequiel Zeballos o Tomás Aranda para generarle peligro al arquero Vicente Bernedo.

33 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA!

Clemente Montes enganchó de la izquierda al centro y sacudió un tremendo derechazo cruzado que pegó en un palo y se metió en la valla de Leandro Brey en la primera llegada a fondo del elenco chileno.

30 minutos: Boca domina y la Católica no pasa la mitad de cancha

Los Cruzados no pueden pisar el área de Brey frente a un rival que toma la iniciativa con el apoyo de sus hinchas en la Bombonera.

21 minutos: ahora se animó Pellegrino

El reemplazante de Ayrton Costa (suspendido) aprovechó una pelota suelta a la salida de un córner para finalizar el ataque con un disparo desviado

12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!

El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.

6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!

El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.

COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y Universidad Católica.

Formación de Boca Juniors

Titulares

(12) Leandro Brey

(27) Malcom Braida

(2) Lautaro Di Lollo

(26) Marco Pellegrino

(3) Lautaro Blanco

(21) Ander Herrera

(5) Leandro Paredes

(18) Milton Delgado

(36) Tomás Aranda

(9) Milton Giménez

(7) Exequiel Zeballos

Suplentes

(13) Javier García

(4) Nicolás Figal

(23) Marcelo Weigandt

(24) Juan Ignacio Barinaga

(15) Williams Alarcón

(19) Agustín Martegani

(20) Alan Velasco

(22) Kevin Zenón

(29) Ángel Romero

(30) Tomás Belmonte

(11) Lucas Janson

(16) Miguel Ángel Merentiel

Entrenador: Claudio Úbeda

Formación de U. Católica

Titulares

(1) Vicente Bernedo

(6) Roque Arancibia

(19) Branco Ampuero

(26) Juan Ignacio Díaz

(3) Eugenio Mena

(20) Jhojan Valencia

(8) Fernando Zuqui

(14) Jimmy Martínez

(15) Cristian Cuevas

(11) Clemente Montes

(9) Fernando Zampedri

Suplentes

(12) Francisco Valdés

(27) Darío Melo

(2) Daniel González

(28) Bernardo Cerezo

(39) Nicolas Lhuillier

(5) Agustín Farías

(13) Alfred Canales

(10) Matías Palavecino

(22) Martín Gómez

(25) Diego Corral

(7) Justo Giani

(46) Vicente Cárcamo

Entrenador: Daniel Garnero