Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí.

La Policía rescató ocho perros en Chajarí durante un allanamiento por maltrato animal; quedaron a resguardo de una entidad protectora.

En el marco de una causa por maltrato animal en etapa de investigación, la Policía llevó adelante un operativo que permitió el rescate de ocho perros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Comisaría Décima en cumplimiento de un mandamiento de allanamiento emitido por el Juzgado de Garantías local.

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Ocho perros fueron puestos a resguardo tras un allanamiento por maltrato animal

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El operativo se realizó en un domicilio ubicado sobre Avenida Chajarí al 2000, donde los efectivos policiales, con intervención del veterinario policial, constataron que los animales se encontraban en deficientes condiciones de salud y habitabilidad, en un ambiente no apto para su permanencia.

En total, se procedió al secuestro de ocho caninos, que fueron trasladados y posteriormente entregados en custodia a representantes de la entidad protectora "Salvando Huellitas", quienes asumieron su cuidado, resguardo y atención.