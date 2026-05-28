Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

El Decano derrotó a Olimpia 71 a 62 y quedó en el lote de escoltas del líder Cicista en el Torneo Apertura de la APB.

28 de mayo 2026 · 10:31hs
APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Prensa Quique Club

Quique sorprendió a Olimpia al derrotarlo 71 a 62 en el estadio Humberto Pietranera en la continuidad de la 12° fecha del Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Con este resultado, el Decano aseguró su lugar en los playoffs, además de ubicarse en el lote de escolta del líder Ciclista. Por su parte, el Azulgrana dejó escapar la oportunidad de ubicarse en lo más alto de las posiciones.

apb: recreativo derroto a cae en el inicio de la 12 fecha

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

Si Talleres le gana a San Martín el jueves en Quico Básquet, será el nuevo líder del campeonato de la APB.

APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

Nota relacionada: APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

Otro equipo que inscribió su nombre en los cuartos de final es Unión de Crespo. El Cervecero superó 77 a 58 a Sionista en el estadio Moisés Flesler. El Centro Juventud quedó sin chances de pelear por el título.

Por otro lado, Echagüe superó en el estadio Luis Butta a Rowing 74 a 69. El AEC llegará al último capítulo con posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final. Además, Paracao venció 72 a 62 a Patronato en el Gigante del Sur

La fecha se cerrará este jueves en el complejo Quico, donde San Martín recibirá a Talleres. El Rojo, que disputará su último juego en la etapa regular, buscará la victoria que lo deposite en lo más alto de la tabla.

Posiciones de la APB

Ciclista (8-3) 19

Talleres (8-2) 18

Olimpia (8-3) 18

Unión (8-3) 18

Quique (7-4) 18

Estudiantes (6-5) 17

Recreativo (7-3) 17

Echagüe (5-6) 16

Patronato (4-7) 15

Sionista (3-8) 14

Paracao (4-6) 14

San Martín (1-9) 11

Rowing (1-9) 11

APB Quique Torneo Apertura
Noticias relacionadas
El estadio Raúl Bibi Gómez será el escenario de las actividades de la APB.

La APB llevará adelante una jornada del Plan de Desarrollo Federal de la CAB

Echagüe se ilusiona con ingresar a los playoffs

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

El Rojo es uno de los animadores del Torneo de la APB.

APB: Talleres venció a Olimpia en duelo de candidatos

Estudiantes será local de Sionista por la APB.

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Ver comentarios

Lo último

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Ultimo Momento
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Policiales
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Ovación
APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

La provincia
Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Dejanos tu comentario