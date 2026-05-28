APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

El Decano derrotó a Olimpia 71 a 62 y quedó en el lote de escoltas del líder Cicista en el Torneo Apertura de la APB.

Quique sorprendió a Olimpia al derrotarlo 71 a 62 en el estadio Humberto Pietranera en la continuidad de la 12° fecha del Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Con este resultado, el Decano aseguró su lugar en los playoffs, además de ubicarse en el lote de escolta del líder Ciclista. Por su parte, el Azulgrana dejó escapar la oportunidad de ubicarse en lo más alto de las posiciones.

Otro equipo que inscribió su nombre en los cuartos de final es Unión de Crespo. El Cervecero superó 77 a 58 a Sionista en el estadio Moisés Flesler. El Centro Juventud quedó sin chances de pelear por el título.

Por otro lado, Echagüe superó en el estadio Luis Butta a Rowing 74 a 69. El AEC llegará al último capítulo con posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final. Además, Paracao venció 72 a 62 a Patronato en el Gigante del Sur

La fecha se cerrará este jueves en el complejo Quico, donde San Martín recibirá a Talleres. El Rojo, que disputará su último juego en la etapa regular, buscará la victoria que lo deposite en lo más alto de la tabla.

Posiciones de la APB

Ciclista (8-3) 19

Talleres (8-2) 18

Olimpia (8-3) 18

Unión (8-3) 18

Quique (7-4) 18

Estudiantes (6-5) 17

Recreativo (7-3) 17

Echagüe (5-6) 16

Patronato (4-7) 15

Sionista (3-8) 14

Paracao (4-6) 14

San Martín (1-9) 11

Rowing (1-9) 11