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Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Menghi SRL anunció el cierre definitivo de sus actividades en Paraná tras más de medio siglo de trayectoria en la capital entrerriana.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

28 de mayo 2026 · 18:47hs
Cierra una histórica metalúrgica de Paraná.

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná.

Menghi SRL anunció el cierre definitivo de sus actividades en Paraná tras más de medio siglo de trayectoria en la capital entrerriana. La caída de las ventas y el aumento de los costos fueron determinantes para tomar la decisión. “Es imposible mantener en pie nuestra empresa”, aseguró José Menghi.

La situación de la empresa en Paraná

La histórica firma, ubicada sobre Avenida Almirante Brown y dedicada al rubro metalúrgico, la construcción y la comercialización de materiales, formó parte durante décadas del entramado productivo de la ciudad.

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La noticia genera preocupación no solo por el impacto laboral, sino también por tratarse de una empresa familiar reconocida dentro del sector industrial entrerriano.

En diálogo con UNO, José Menghi explicó que la decisión fue tomada luego de atravesar una compleja situación económica que se volvió imposible de sostener.

“Debido a la caída de las ventas, resultado de esta política económica implementada por el gobierno actual, y al crecimiento de los gastos, es imposible mantener en pie nuestra empresa, que venimos manejando desde hace más de 50 años los cuatro hermanos”, expresó.

El empresario señaló además que el desgaste acumulado y el contexto actual terminaron inclinando la balanza hacia el cierre definitivo.

“Con la edad que tenemos no estamos para seguir remándola más tiempo, por ello decidimos bajar los brazos”, lamentó.

Actualmente, en la empresa trabajan diez personas, de las cuales seis se encuentran en relación de dependencia. Desde la firma remarcaron que uno de los principales objetivos en esta etapa es cumplir con todas las obligaciones laborales y garantizar las indemnizaciones correspondientes.

“Es primordial para nosotros indemnizar a nuestros empleados”, sostuvo Menghi.

El cierre de Menghi SRL se suma a la difícil realidad que atraviesan numerosas pequeñas y medianas empresas del país, afectadas por la retracción del consumo, la caída de la actividad económica y el incremento sostenido de los costos operativos.

Durante décadas, la empresa mantuvo una presencia reconocida dentro del sector metalúrgico local y regional. Su ubicación estratégica sobre Avenida Almirante Brown la convirtió en un punto de referencia para clientes y proveedores de Paraná y zonas aledañas.

La noticia causó impacto entre vecinos, trabajadores y comerciantes vinculados al sector industrial, especialmente por tratarse de una empresa familiar con extensa trayectoria en la ciudad.

Mientras avanza el proceso de cierre, la familia Menghi aseguró que buscará concluir esta etapa “de la mejor manera posible”, priorizando el cumplimiento con los trabajadores y poniendo fin a una historia empresarial que acompañó durante décadas el crecimiento de Paraná.

Paraná Ventas Menghi SRL
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