El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva jornada este sábado 30 de mayo desde las 20 en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná). Serán parte Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo, con Estilo Vargas como grupo invitado. Con entrada libre y gratuita.
Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades
El ciclo La Noche de las Ciudades reúne a municipios de la provincia para compartir su cultura y su identidad.
El ciclo La Noche de las Ciudades reúne a municipios de la provincia para compartir su cultura y su identidad. Participan artistas de cada localidad que presentan su música, danza, emprendimientos y gastronomía.
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Estilo Vargas
Desde María Luisa llegarán Hernán Pintos (artista plástico), Fabián Troncoso (artesano) y el ballet folklórico El Remanso; por Nogoyá estarán el Coro Coralía Cantemus además de obras de arte, fotos, manualidades y artesanías; El Pingo traerá sabores con identidad y pintura artística en vivo.
En esta fecha, el grupo invitado será Estilo Vargas, un joven grupo de chamamé fusión de Paraná que promete “ritmo, fiesta y corazón”. Se definen como una propuesta “bailable y popular que nace desde la raíz chamamecera del Litoral y dialoga con la cumbia campera y los sonidos tropicales, generando un show festivo, actual y profundamente regional”.
Con una trayectoria de cuatro años, Estilo Vargas se ha presentado en diversos escenarios provinciales y nacionales, consolidando un show dinámico y participativo, especialmente pensado para festivales y eventos multitudinarios, donde el baile, la conexión con el público y el clima de fiesta son protagonistas