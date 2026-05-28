Uno Entre Rios | Escenario | La Noche de las Ciudades

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

El ciclo La Noche de las Ciudades reúne a municipios de la provincia para compartir su cultura y su identidad.

28 de mayo 2026 · 14:38hs
Nogoyá

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva jornada este sábado 30 de mayo desde las 20 en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná). Serán parte Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo, con Estilo Vargas como grupo invitado. Con entrada libre y gratuita.

El ciclo La Noche de las Ciudades reúne a municipios de la provincia para compartir su cultura y su identidad. Participan artistas de cada localidad que presentan su música, danza, emprendimientos y gastronomía.

el harlem festival confirmo su edicion 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

LEER MÁS: Roberto Musso habló del presente del Cuarteto de Nos antes del show en Paraná

Estilo Vargas

Desde María Luisa llegarán Hernán Pintos (artista plástico), Fabián Troncoso (artesano) y el ballet folklórico El Remanso; por Nogoyá estarán el Coro Coralía Cantemus además de obras de arte, fotos, manualidades y artesanías; El Pingo traerá sabores con identidad y pintura artística en vivo.

En esta fecha, el grupo invitado será Estilo Vargas, un joven grupo de chamamé fusión de Paraná que promete “ritmo, fiesta y corazón”. Se definen como una propuesta “bailable y popular que nace desde la raíz chamamecera del Litoral y dialoga con la cumbia campera y los sonidos tropicales, generando un show festivo, actual y profundamente regional”.

Con una trayectoria de cuatro años, Estilo Vargas se ha presentado en diversos escenarios provinciales y nacionales, consolidando un show dinámico y participativo, especialmente pensado para festivales y eventos multitudinarios, donde el baile, la conexión con el público y el clima de fiesta son protagonistas

La Noche de las Ciudades Nogoyá El Pingo Estilo Vargas
Noticias relacionadas
Roberto Musso: “La energía que tenemos hoy es muchísimo mayor que a los 20 años”

Roberto Musso habló del presente del Cuarteto de Nos antes del show en Paraná

Emilia Mernes fue nombrada Ciudadana Ilustre en la ciudad de Nogoyá. 

Nogoyá: Emilia Mernes, Ciudadana Ilustre

Comparsa Emperatriz desfiló por primera vez en el acto del 25 de Mayo en Concordia

Comparsa Emperatriz desfiló por primera vez en el acto del 25 de Mayo en Concordia

el cineclub noble completo un ciclo especial a 50 anos del golpe civico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

Ver comentarios

Lo último

El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Ultimo Momento
El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

El Harlem Festival confirmó su edición 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Policiales
Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Ovación
Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

La provincia
Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

El Centro de Jubilados y Pensionado de Paraná analiza la reforma previsional y reclama ser escuchados

El Centro de Jubilados y Pensionado de Paraná analiza la reforma previsional y reclama ser escuchados

Ex choferes de Ersa y Mariano Moreno reclaman reincorporaciones

Ex choferes de Ersa y Mariano Moreno reclaman reincorporaciones

Dejanos tu comentario