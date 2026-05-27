APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

El Bochas supero a Estudiantes 66 a 58 en el encuentro que abrió el penúltimo capítulo de la fase regular del Torneo Apertura de la APB.

Recreativo sorprendió a Estudiantes al derrotarlo 66 a 58 en condición de visitante en el encuentro que marcó el comienzo de la 12° fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Con este resultado, el Bochas igualó el mismo récord que el CAE con un registro de siete victorias en 10 presentaciones. Además evitó que el Albinegro alcanzar a Ciclista en lo más alto de las posiciones.

La APB llevará adelante una jornada del Plan de Desarrollo Federal de la CAB

Juan Krapp con 17 puntos y Alan Guanco con 11 tantos, los goleadores del elenco dirigido por Oscar Heis. En el local, Lisandro Caraballo terminó con 13 tantos y 10 rebotes.

Como sigue la 12° fecha del Torneo Apertura

Este miércoles se disputarán cuatro encuentros. Desde las 21 Echagüe recibirá a Rowing en el estadio Luis Butta. El AEC protagonizó el batacazo del capítulo anterior al derrotar a Ciclista en el estadio Juan Baglietto. El Remero buscará un triunfo que le permita escapar del fondo de la tabla.

A la misma hora Olimpia recibirá a Quique en el estadio Humberto Pietranera. El Azulgrana buscará el éxito que le permita transformarse en el flamante líder del certamen. El Decano, de buena campaña irá por el triunfo para prenderse en los primeros escalones.

A partir de las 21.30 Sionista y Unión de Crespo se enfrentarán en el estadio Moisés Flesler. Mientras que a las Paracao y Patronato se medirán en el Gigante del Sur.

El jueves completarán, desde las 21.30, San Martín y Talleres en Complejo Quico. Ciclista tendrá jornada libre.

Posiciones en la APB

Posiciones

Ciclista (8-3) 19

Talleres (8-2) 18

Olimpia (7-3) 17

Unión (7-3) 17

Estudiantes (6-5) 17

Recreativo (7-3) 17

Quique (6-4) 16

Patronato (4-6) 14

Echagüe (4-6) 14

Sionista (3-7) 13

Paracao (3-6) 12

San Martín (1-9) 11

Rowing (1-8) 10