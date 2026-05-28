Mercado Pago lanzó "Fixture 2026" con premios diarios millonarios y 50.000 dólares para el ganador.

La propuesta gratuita de Mercado Pago permite competir desde la app con pronósticos deportivos y rankings entre amigos y usuarios.

Mercado Pago presentó “Fixture 2026”, una nueva propuesta interactiva dentro de su aplicación que permitirá a los usuarios competir de manera gratuita por premios diarios y un premio mayor de hasta 50 mil dólares al finalizar el torneo internacional de fútbol.

La iniciativa estará disponible en Argentina, Brasil, México y Uruguay, aunque cada país contará con premios y condiciones adaptadas a su mercado. En el caso argentino, la plataforma distribuirá hasta 20 millones de pesos en premios durante cada jornada con partidos y otorgará 50.000 dólares al ganador del ranking general nacional.

El sistema funciona a través de pronósticos deportivos dentro de la aplicación. Los usuarios deberán anticipar los resultados de cada encuentro para sumar puntos y avanzar en la clasificación general. Quienes acierten el marcador exacto recibirán seis puntos, mientras que aquellos que solo predigan correctamente el ganador o el empate obtendrán tres unidades.

Además de la competencia individual, “Fixture 2026” incorpora la posibilidad de crear torneos privados de hasta 50 personas para competir entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, con rankings internos administrados desde la propia app.

Info importante

Según informó la compañía, durante cada día con partidos se entregarán hasta 2.000 órdenes de compra de 10 mil pesos para utilizar tanto en Mercado Pago como en Mercado Libre. Para acceder a esos beneficios, los usuarios con mejor desempeño diario deberán responder preguntas dentro de la plataforma y quienes contesten correctamente en menor tiempo accederán al premio.

Al finalizar el torneo, los tres mejores posicionados del ranking general en Argentina participarán de una instancia final de preguntas y respuestas para competir por premios de 50.000 dólares, 20.000 dólares y 10.000 dólaresrespectivamente.

Desde la empresa señalaron que el objetivo de la propuesta es trasladar a la aplicación una práctica tradicional vinculada al fútbol y a los grandes torneos internacionales: el clásico juego de pronósticos entre amigos y familiares.

La palabra de Onagoity

“Queremos transformar la pasión del fútbol en una experiencia divertida que premia a nuestros usuarios. Palpitar cada partido y anticipar resultados siempre formó parte de la cultura argentina durante los grandes torneos”, expresó Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago.

La participación será gratuita y exclusiva para mayores de 18 años. Los términos y condiciones de la promoción podrán consultarse dentro de la aplicación oficial de Mercado Pago.

Mercado Pago forma parte del ecosistema financiero de Mercado Libre y actualmente opera en ocho países de América Latina. La compañía ofrece servicios vinculados a pagos digitales, créditos, inversiones, seguros y soluciones financieras para personas, comercios y emprendedores.