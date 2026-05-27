Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Un importante operativo antidrogas se está desarrollando este miércoles en distintos puntos de Concepción del Uruguay y uno en Paraná.

En Concepción del Uruguay y Paraná se hicieron diez allanamientos por narcotráfico.

En Concepción del Uruguay hubo disturbios al momento de los allanamientos.

Un importante operativo antidrogas se desarrolló este miércoles en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, con una serie de allanamientos simultáneos vinculados a una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Hubo nueva procesos en Concepción del Uruguay y uno en Paraná.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Uruguay, bajo órdenes emitidas por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría en lo Penal y Correccional N° 2, encabezada por el Dr. Lucas E. Claret.

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Según se informó, se concretaron un total de diez allanamientos: nueve de ellos en diferentes sectores de Concepción del Uruguay y uno en la ciudad de Paraná, puntualmente en la Unidad Penal N° 1.

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El operativo contó con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, ya que participan siete delegaciones de Drogas Peligrosas junto a ocho grupos especiales, coordinados de manera simultánea. Las actuaciones continúan en pleno desarrollo y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre secuestros, detenciones u otras medidas derivadas de la investigación judicial, indicó Arriba Noticias.

Hubo disturbios en Concepción del Uruguay

Para concretar los operativos, se dispuso un importante despliegue de recursos policiales, con la participación de siete delegaciones de Drogas Peligrosas y ocho grupos especiales.

En Concepción del Uruguay hubo momentos de tensión y fuertes disturbios durante una serie de allanamientos realizados en Barrio Zapata. En medio del operativo policial, vecinos y familiares protagonizaron incidentes mientras los efectivos llevaban adelante los procedimientos en la zona.

La situación obligó a reforzar la presencia policial para controlar los disturbios y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales. El operativo generó gran movimiento en el barrio y momentos de alta tensión entre los presentes.

Las actuaciones continúan en pleno desarrollo y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre secuestros, detenciones u otras medidas derivadas de la investigación judicial.