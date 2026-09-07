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Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

El domingo se desarrolló otro capítulo del certamen Clausura del Torneo Provincial, en dos dos categorías.

7 de septiembre 2026 · 16:42hs
Los Espinillos derrotó a Salto Grande en el clásico concordiense del Torneo Provincial de rugby.

Prensa Los Espinillos

Los Espinillos derrotó a Salto Grande en el clásico concordiense del Torneo Provincial de rugby.

Se disputó parcialmente la segunda fecha del campeonato Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Sólo resta el duelo entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Gualeguay Central, correspondiente a la Zona Costa del Uruguay Sur de la Serie B, que fue postergado.

Fue un domingo con mucha actividad del deporte de la ovalada a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, con vibrantes duelos sostenidos por la pasión de los deportistas, que afrontan la competencia con muchas ganas pese a la mala organización y la falta de interés que muchas veces muestra la entidad organizadora.

El Torneo Provincial continúa con su desarrollo.

Se juega la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol.

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Resultados del Torneo Provincial

Serie A - Costa del Paraná

Capibá de Paraná 18 - 36 Tilcara de Paraná

Camatí de Viale 42 - 34 Aurora de Paraná

Serie A - Costa del Uruguay

Colón RC 16 - 20 CUCU de Concepción del Uruguay

Carpinchos de Gualeguaychú 43 - 12 Jockey de Gualeguay

Serie B - Costa del Paraná

Unión de Crespo 28 - 24 Nogoyá RC

Libre: Libertad de Gualeguay

Serie B - Costa del Uruguay Sur

Central Entrerriano vs Gualeguay Central (postergado)

Libre: Mulitas de Fray Bentos

Serie B - Costa del Uruguay Norte

Vaimaca de Salto 50 - 12 Curiyú de Chajarí

Salto Grande de Concordia 15 - 26 Los Espinillos de Concordia

Torneo Provincial UER Clausura Rugby
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