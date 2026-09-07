Se disputó parcialmente la segunda fecha del campeonato Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Sólo resta el duelo entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Gualeguay Central, correspondiente a la Zona Costa del Uruguay Sur de la Serie B, que fue postergado.
Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER
El domingo se desarrolló otro capítulo del certamen Clausura del Torneo Provincial, en dos dos categorías.
Fue un domingo con mucha actividad del deporte de la ovalada a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, con vibrantes duelos sostenidos por la pasión de los deportistas, que afrontan la competencia con muchas ganas pese a la mala organización y la falta de interés que muchas veces muestra la entidad organizadora.
Resultados del Torneo Provincial
Serie A - Costa del Paraná
Capibá de Paraná 18 - 36 Tilcara de Paraná
Camatí de Viale 42 - 34 Aurora de Paraná
Serie A - Costa del Uruguay
Colón RC 16 - 20 CUCU de Concepción del Uruguay
Carpinchos de Gualeguaychú 43 - 12 Jockey de Gualeguay
Serie B - Costa del Paraná
Unión de Crespo 28 - 24 Nogoyá RC
Libre: Libertad de Gualeguay
Serie B - Costa del Uruguay Sur
Central Entrerriano vs Gualeguay Central (postergado)
Libre: Mulitas de Fray Bentos
Serie B - Costa del Uruguay Norte
Vaimaca de Salto 50 - 12 Curiyú de Chajarí
Salto Grande de Concordia 15 - 26 Los Espinillos de Concordia