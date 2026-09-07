Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER El domingo se desarrolló otro capítulo del certamen Clausura del Torneo Provincial, en dos dos categorías. 7 de septiembre 2026 · 16:42hs

Prensa Los Espinillos Los Espinillos derrotó a Salto Grande en el clásico concordiense del Torneo Provincial de rugby.

Se disputó parcialmente la segunda fecha del campeonato Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Sólo resta el duelo entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Gualeguay Central, correspondiente a la Zona Costa del Uruguay Sur de la Serie B, que fue postergado.

Fue un domingo con mucha actividad del deporte de la ovalada a lo largo y a lo ancho del territorio entrerriano, con vibrantes duelos sostenidos por la pasión de los deportistas, que afrontan la competencia con muchas ganas pese a la mala organización y la falta de interés que muchas veces muestra la entidad organizadora.

Se juega la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Resultados del Torneo Provincial Serie A - Costa del Paraná Capibá de Paraná 18 - 36 Tilcara de Paraná Camatí de Viale 42 - 34 Aurora de Paraná Serie A - Costa del Uruguay Colón RC 16 - 20 CUCU de Concepción del Uruguay Carpinchos de Gualeguaychú 43 - 12 Jockey de Gualeguay Serie B - Costa del Paraná Unión de Crespo 28 - 24 Nogoyá RC Libre: Libertad de Gualeguay Serie B - Costa del Uruguay Sur Central Entrerriano vs Gualeguay Central (postergado) Libre: Mulitas de Fray Bentos Serie B - Costa del Uruguay Norte Vaimaca de Salto 50 - 12 Curiyú de Chajarí Salto Grande de Concordia 15 - 26 Los Espinillos de Concordia