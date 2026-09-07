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Paraná: colectivos cambian recorridos y paradas por obras

Por obras en los carriles exclusivos de calle Córdoba, modifican los recorridos de las líneas G y P2 de colectivos, en Paraná,

7 de septiembre 2026 · 09:13hs
Por obras en los carriles exclusivos de calle Córdoba

Por obras en los carriles exclusivos de calle Córdoba, modifican los recorridos de las líneas G y P2 de colectivos, en Paraná, 

Continúan los trabajos de puesta en valor de los carriles exclusivos sobre calle Córdoba y, en este marco, se incorporan nuevas modificaciones temporales en los recorridos de las líneas G y P2 del transporte urbano de pasajeros de Paraná.

La línea G modificará su recorrido y circulará por calles Laprida, Sarmiento, Urquiza y Ameghino, para luego retomar su recorrido habitual. Las paradas provisorias estarán ubicadas en Laprida y Santiago del Estero y Laprida y Mendoza.

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Por su parte, la línea P2, por Provincias Unidas, circulará por Santa Fe, Alameda de la Federación y Buenos Aires, para luego continuar por su recorrido habitual. La parada provisoria estará ubicada en el Museo de Bellas Artes.

Las modificaciones son temporales y se mantendrán mientras continúen los trabajos sobre calle Córdoba.

Se recomienda a los usuarios consultar los recorridos y las paradas provisorias antes de viajar y planificar sus traslados con anticipación.

Paraná Colectivos paradas recorridos
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