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Se juega la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

Desde las 15.30 se jugarán los partidos del segundo capítulo del Torneo Provincial, tanto para la división A como para la B.

6 de septiembre 2026 · 10:58hs
El Torneo Provincial continúa con su desarrollo.

Tercer Tiempo Rugby

El Torneo Provincial continúa con su desarrollo.

Este domingo se disputará la segunda fecha del Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Los partidos fueron programados a partir de las 15.30. Vale recordar que el formato de este campeonato tiene dos categorías, A y B, las cuales además están divididas por zonas geográficas.

En la división principal, en la zona Costa del Paraná los partidos programados son: Capibá de Paraná-Tilcara de Paraná y Camatí de Viale-Aurora de Paraná.

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol.

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

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Mientras que los juegos para la zona Costa del Uruguay serán: Colón RC-CUCU de Concepción del Uruguay y Carpinchos de Gualeguaychú-Jockey de Gualeguay.

Las posiciones son Colón RC, Tilcara, Camatí y CUCU 5 puntos; Capibá 1; Aurora, Carpinchos y Jockey 0.

Cabe destacar que los equipos jugarán todos contra todos a un solo partido, pero los puntos se acumularán en una tabla general.

Los cuatro mejores avanzarán al Final Four: primero vs cuarto y segundo vs tercero, en semifinales.

Por el ascenso del Torneo Provincial

En la segunda división, en la zona Costa del Paraná, los partidos serán: Unión de Crespo-Nogoyá RC; mientras que libre quedará Libertad de Nogoyá. Las posiciones son Nogoyá RC 5 puntos, Libertad y Unión 0.

En tanto, que por la zona Costa del Uruguay Sur, se medirán: Central Entrerriano de Gualeguaychú-Gualeguay Central; mientras que libre quedará Mulitas de Fray Bentos. Las posiciones son: Gualeguay Central 4 puntos; Mulitas y Central Entrerriano 0.

Mientras que por la zona Costa del Uruguay Norte, jugarán: Vaimaca de Salto-Curiyú de Chajarí y Salto Grande de Concordia-Los Espinillos de Concordia. Las posiciones son Los Espinillos 5 puntos; Salto Grande 4; Vaimaca 1; Curiyú 0.

Los ganadores de cada grupo, junto al mejor segundo, accederán al Final Four.

Torneo Provincial UER Clausura Rugby
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