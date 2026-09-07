El Cumbión del Paraná prepara una noche a puro baile

La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli serán parte de una nueva edición del Cumbión del Paraná, el sábado 11 de octubre

Paraná se prepara para una noche dedicada por completo a la música popular y al baile. El próximo 11 de octubre se realizará una nueva edición de El Cumbión del Paraná, una propuesta que reunirá a grandes referentes de la cumbia en Hierlam XL, ubicado en avenida Estrada 1622. El line up estará encabezado por La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli.

La jornada llevará a la ciudad la experiencia de El Mágico Mundo de la Cumbia , una propuesta que busca convertir cada presentación en mucho más que un recital. Con música, baile y una fuerte identidad popular, El Cumbión se consolidó como un espacio de encuentro para distintas generaciones de amantes de la cumbia.

Con origen en Rosario, el festival tuvo dos ediciones multitudinarias en el Estadio Gabino Sosa, en diciembre de 2025 y febrero de 2026. Esas convocatorias permitieron consolidar una propuesta que fue creciendo en la región y que ahora busca expandirse hacia Paraná, acercando su particular manera de celebrar la música tropical a nuevos públicos.

Además de su dimensión artística, El Cumbión genera un movimiento que trasciende los escenarios y repercute en las ciudades que lo reciben. La llegada de público de distintas localidades puede traducirse en mayor actividad para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los comercios, convirtiendo al festival también en un acontecimiento con impacto turístico y económico.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Grada Tickets y en Flamingo Bar, ubicado en Peatonal San Martín 902. Así, el 11 de octubre Paraná abrirá las puertas a una nueva fiesta de la música popular, con La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli como protagonistas de una noche pensada para bailar y celebrar la cumbia.