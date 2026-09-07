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El Cumbión del Paraná prepara una noche a puro baile

La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli serán parte de una nueva edición del Cumbión del Paraná, el sábado 11 de octubre

7 de septiembre 2026 · 15:40hs
El Cumbión del Paraná prepara una noche a puro baile

Paraná se prepara para una noche dedicada por completo a la música popular y al baile. El próximo 11 de octubre se realizará una nueva edición de El Cumbión del Paraná, una propuesta que reunirá a grandes referentes de la cumbia en Hierlam XL, ubicado en avenida Estrada 1622. El line up estará encabezado por La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli.

El Cumbión del Paraná vuelve con La Delio Valdez y grandes figuras de la cumbia

La jornada llevará a la ciudad la experiencia de El Mágico Mundo de la Cumbia, una propuesta que busca convertir cada presentación en mucho más que un recital. Con música, baile y una fuerte identidad popular, El Cumbión se consolidó como un espacio de encuentro para distintas generaciones de amantes de la cumbia.

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Con origen en Rosario, el festival tuvo dos ediciones multitudinarias en el Estadio Gabino Sosa, en diciembre de 2025 y febrero de 2026. Esas convocatorias permitieron consolidar una propuesta que fue creciendo en la región y que ahora busca expandirse hacia Paraná, acercando su particular manera de celebrar la música tropical a nuevos públicos.

Además de su dimensión artística, El Cumbión genera un movimiento que trasciende los escenarios y repercute en las ciudades que lo reciben. La llegada de público de distintas localidades puede traducirse en mayor actividad para sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los comercios, convirtiendo al festival también en un acontecimiento con impacto turístico y económico.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Grada Tickets y en Flamingo Bar, ubicado en Peatonal San Martín 902. Así, el 11 de octubre Paraná abrirá las puertas a una nueva fiesta de la música popular, con La Delio Valdez, Mario Pereyra y Nico Mattioli como protagonistas de una noche pensada para bailar y celebrar la cumbia.

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Cumbión del Paraná noche La Delio Valdez cumbia Mario Pereyra
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