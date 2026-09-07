Maggie Cullen llega a Paraná con su premiado álbum "Décimas"

La cantante y compositora Maggie Cullen se presentará el 18 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, donde recorrerá las canciones de su nuevo disco

La cantante y compositora se presentará el 18 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, donde recorrerá las canciones de su nuevo disco, recientemente distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore.

Maggie Cullen, una de las voces destacadas de la nueva escena del folclore argentino, llegará a Paraná para presentar Décimas, su segundo trabajo discográfico. El encuentro será el 18 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, con entradas disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.

El nuevo álbum llega en un momento de especial reconocimiento para la artista. Cullen fue distinguida recientemente con el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore por Canciones del viento y también obtuvo el reconocimiento a Mejor Canción de Folklore por su interpretación de Canto versos, de Jorge Fandermole. Con estos antecedentes, continúa consolidando una carrera marcada por la sensibilidad interpretativa y una profunda conexión con la música de raíz.

En Décimas, Cullen profundiza además su faceta como compositora a través de canciones como “Décimas” y “Ay, Carnaval”, mientras recupera obras de autores fundamentales para su formación. El disco reúne 15 composiciones que recorren distintos sonidos del folclore argentino y la canción latinoamericana, con producción musical de Popi Spatocco y la participación de invitados como Raly Barrionuevo, Kevin Johansen e Ivonne Guzmán.

Entre las canciones que forman parte del álbum se encuentra “La sin pena”, una composición inédita de Carnota y Marziali que nunca había sido grabada, y una particular versión de “Cuando ya me empiece a quedar solo”, clásico de Sui Generis compuesto por Charly García. Así, Cullen construye un repertorio que combina tradición, nuevas composiciones y relecturas de canciones que forman parte de la memoria musical argentina.

Entradas disponibles en gradatickets.com.