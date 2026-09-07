La cantante y compositora se presentará el 18 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, donde recorrerá las canciones de su nuevo disco, recientemente distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore.
Maggie Cullen llega a Paraná con su premiado álbum "Décimas"
La cantante y compositora Maggie Cullen se presentará el 18 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, donde recorrerá las canciones de su nuevo disco
Maggie Cullen presenta Décimas en Paraná tras su reciente reconocimiento en los Premios Gardel
Maggie Cullen, una de las voces destacadas de la nueva escena del folclore argentino, llegará a Paraná para presentar Décimas, su segundo trabajo discográfico. El encuentro será el 18 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, con entradas disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.
El nuevo álbum llega en un momento de especial reconocimiento para la artista. Cullen fue distinguida recientemente con el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore por Canciones del viento y también obtuvo el reconocimiento a Mejor Canción de Folklore por su interpretación de Canto versos, de Jorge Fandermole. Con estos antecedentes, continúa consolidando una carrera marcada por la sensibilidad interpretativa y una profunda conexión con la música de raíz.
En Décimas, Cullen profundiza además su faceta como compositora a través de canciones como “Décimas” y “Ay, Carnaval”, mientras recupera obras de autores fundamentales para su formación. El disco reúne 15 composiciones que recorren distintos sonidos del folclore argentino y la canción latinoamericana, con producción musical de Popi Spatocco y la participación de invitados como Raly Barrionuevo, Kevin Johansen e Ivonne Guzmán.
Entre las canciones que forman parte del álbum se encuentra “La sin pena”, una composición inédita de Carnota y Marziali que nunca había sido grabada, y una particular versión de “Cuando ya me empiece a quedar solo”, clásico de Sui Generis compuesto por Charly García. Así, Cullen construye un repertorio que combina tradición, nuevas composiciones y relecturas de canciones que forman parte de la memoria musical argentina.
Entradas disponibles en gradatickets.com.