El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

La capital entrerriana albergará entre viernes y domingo al Torneo Provincial de la categoría 2012. Participarán 48 equipos.

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol.

Paraná albergará lo mejor del fútbol entrerriano juvenil el próximo fin de semana, cuando se dispute el Torneo Provincial de la categoría 2012 . La competencia es organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) y se desarrollará viernes, sábado y domingo.

El certamen contará con la participación de 48 equipos distribuidos en 12 zonas. Todos los encuentros se disputarán en el predio Oscar Chapino de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), entidad que colaborará con la logística.

Naranjitos fue el campeón del Torneo Provincial Infantil

Una nueva cita de la agenda provincial Juvenil se dará este fin de semana en la capital de la provincia. En esta oportunidad reunirá a clubes provenientes de diferentes ligas afiliadas a la FEF.

Las zonas del certamen en Paraná

Zona 1: Naranjitos de Paraná, Cultural de Crespo, Central Larroque y Social y Deportivo Achirense.

Zona 2: Asociación River de Paraná, Sportivo Urquiza de Paraná, Asociación Maradona de María Grande y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Zona 3: Los Toritos de Paraná, San Martín de Diamante, Juventud Urdinarrain y Los Teros de Feliciano.

Zona 4: Belgrano de Paraná, Palermo de Paraná, Cultural Aranguren y Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Zona 5: Universitario de Paraná, Roma de Ramírez, San Lorenzo de Concordia y Campito de Colón.

Zona 6: Filial River Paraná, Oro Verde, 25 de Mayo de Victoria y Deportivo San José.

Zona 7: Atlético Paraná, Bancario de Gualeguay, Real Concordia y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Zona 8: Neuquen de Paraná, Libertad de Gualeguay, Almagro de Concepción del Uruguay y Vélez Sarsfield de Chajarí.

Zona 9: Escuela River de Paraná, Martín Fierro de Maciá, Defensores de Pronunciamiento y Tiro Federal de Chajarí.

Zona 10: San Benito, Ramsar Juniors de Basavilbaso, Huracán de Gualeguaychú y Deportivo Ubajay.

Zona 11: Don Bosco de Paraná, Peñarol de Basavilbaso, Black River de Gualeguaychú y Athletic Club de Concordia.

Zona 12: Instituto de Paraná, Formación Independiente de Paraná, 1ro de Mayo de Chajarí y Engranaje de Concepción del Uruguay.

Forma de disputa del Torneo Provincial

La etapa clasificatoria determinará el ordenamiento de los equipos participantes y el posterior acceso a las tres copas que conformarán la fase eliminatoria: Copa Entre Ríos, Copa Federación y Copa Proyección.

A la Copa Entre Ríos clasificarán los 12 primeros de cada zona, más los cuatro mejores segundos, completando un cuadro de 16 equipos.

La Copa Federación estará conformada por los ocho segundos restantes y los ocho mejores terceros.

Por su parte, a la Copa Proyección accederán los otros cuatro terceros y los 12 equipos ubicados cuartos en sus respectivas zonas.