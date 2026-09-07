La tendencia de convertir fotos actuales en imágenes con estética de los años 80 se volvió viral en redes gracias a la inteligencia artificial.

Tendencia viral: las fotos que parecen sacadas de los 80 se crean con IA

Una nueva tendencia comenzó a llenar las redes sociales de fotografías que parecen rescatadas de álbumes familiares de hace cuatro décadas. Sin embargo, muchas de esas imágenes no fueron tomadas en los años 80: fueron creadas a partir de fotografías actuales mediante herramientas de inteligencia artificial.

El atractivo del fenómeno está en la posibilidad de modificar una imagen sin necesidad de realizar una producción fotográfica. Una selfie, una foto entre amigos o incluso una imagen familiar pueden adquirir en pocos segundos una apariencia completamente diferente, pero inspirada en una época reconocible.

La estética que buscan los usuarios tiene algunos elementos recurrentes: colores propios de las fotografías analógicas, cierta pérdida de nitidez, grano visible, iluminación de flash, tonos cálidos y escenarios que remiten a aquella década. La vestimenta y los peinados también pueden ser transformados para reforzar el efecto.

La clave está en cómo se le pide a la IA

Para conseguir una imagen convincente no alcanza con solicitar simplemente una “foto de los años 80”. Las instrucciones que recibe la herramienta pueden definir buena parte del resultado final.

Una indicación puede pedir que la imagen conserve las características físicas de las personas y, al mismo tiempo, incorpore ropa, peinados, iluminación y detalles visuales de la época.

Por ejemplo:

“Convertí esta fotografía en una imagen familiar tomada en los años 80. Conservá exactamente los rostros, edades y características de las personas. Utilizá estética de fotografía analógica, flash directo, grano de película, colores ligeramente saturados, ropa y peinados de la década de 1980 y un escenario cotidiano de esa época”.

La posibilidad de agregar contexto también permite personalizar el resultado. Se puede imaginar una fiesta de cumpleaños, una salida familiar, una reunión con amigos o una escena cotidiana en una casa ambientada en aquellos años.

Qué hacer si la imagen cambia demasiado

Uno de los problemas que pueden aparecer durante la generación es que la inteligencia artificial modifique los rostros originales. En algunos casos puede alterar rasgos, expresiones, edades o incluso elementos de la composición.

Si sucede, se puede volver a generar la imagen y reforzar la instrucción de preservar la identidad y los rasgos faciales. También es posible realizar varias pruebas hasta encontrar una versión que mantenga un equilibrio entre la transformación estética y la fotografía original.

El detalle que no hay que pasar por alto

Más allá del resultado divertido o nostálgico, existe un aspecto que conviene tener en cuenta antes de utilizar estas herramientas: la privacidad.

Al cargar una fotografía, el usuario debería conocer qué tratamiento recibe esa imagen y revisar las condiciones de la plataforma utilizada. No es recomendable incluir en las fotografías datos personales, documentos, direcciones u otra información que no se quiera compartir con un servicio externo.

También es importante considerar a las demás personas que aparecen en una imagen antes de modificarla y publicarla, especialmente cuando se trata de fotografías privadas o de menores.

Con una fotografía y una buena descripción, el fenómeno permite recuperar una estética que parecía pertenecer exclusivamente a los viejos álbumes. La inteligencia artificial convirtió así a las redes sociales en un espacio donde el presente puede verse, por unos segundos, como si hubiera sido fotografiado hace 40 años.