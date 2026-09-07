"Basta una piedra en la montaña para hacer el altar": la misa al aire libre de los fieles de Villa Urquiza

En su viaje al norte, fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza hicieron un altar y celebraron misa en Purmamarca

En su viaje a Salta, fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza hicieron un altar y celebraron misa en Purmamarca

En su viaje a Salta, fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza hicieron un altar y celebraron misa en Purmamarca

En su viaje a Salta, fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza hicieron un altar y celebraron misa en Purmamarca

En su viaje a Salta, fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Urquiza hicieron un altar y celebraron misa en Purmamarca

Fieles de la parroquia Inmaculada Concepción de María de Villa Urquiza transformaron su manera de viajar y vivir la fe comunitaria. Bajo la organización de Liliana Rivero y Claudia Mayr, el grupo no solo coordina traslados, sino que ahora asume la planificación completa de las celebraciones litúrgicas, gestionando autorizaciones y buscando templos significativos.

Durante un viaje a Tucumásm, Salta y Jujuy, lograron conseguir la histórica capilla de Santa Rosa de Lima en Purmamarca, descrita como una de las primeras capillas parroquiales del país, ubicada al lado del histórico espinillo. Antes de concretar el lugar, ante las dudas sobre dónde se celebrarían las liturgias, el padre Leonardo Yacob les transmitió tranquilidad con una promesa que terminó cumpliéndose: "No se preocupen porque si nos toca dar misa, basta que haya una piedra en la montaña, hacemos el altar y ahí doy la misa". La ceremonia, según relataron, se llevó a cabo bajo esas exactas circunstancias en plena montaña.

"Basta una piedra en la montaña para hacer el altar": la histórica misa al aire libre de los fieles de Villa Urquiza

Alerta por infecciones respiratorias en Entre Ríos: el Ministerio de Salud insta a reforzar las medidas de prevención

TE PUEDE INTERESAR >>>>> Papa León XIV en Argentina: dónde será la misa central y qué lugares visitará

"Basta una piedra en la montaña para hacer el altar": la histórica misa al aire libre de los fieles de Villa Urquiza

La visita del Papa en Córdoba

La organización parroquial ya se encuentra preparando su próximo destino: un viaje a Córdoba con motivo de la llegada del Papa. Para asegurar el bienestar de los peregrinos, el viaje incluye asistencia médica mediante un seguro especial, servicio a bordo y el acompañamiento del sacerdote. Además, cada viajero recibirá un kit que incluye una remera, una gorra y un rosario para poder identificarlos.

TE PUEDE INTERESAR >>>> Organizan una peregrinación a Córdoba para recibir al Papa León XIV

Escribir para no olvidar

Con el fin de preservar la memoria de estas travesías, Rivero se encargó de registrar por escrito cada una de las vivencias del grupo. "Estamos escribiendo todo porque después nos olvidamos", explicó a UNO la consultada. .Este esfuerzo de registro se materializó el pasado 2 de julio, día del cumpleaños del sacerdote, cuando Liliana, junto a Mari y Hugo, le obsequiaron una carpeta sencilla con los escritos y las copias de las fotos correspondientes a cada uno de los viajes realizados en comunidad.