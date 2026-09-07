Liga Provincial: Sionista y Urquiza, en lo más alto

Con triunfos ajustados sobre Recreativo y Estudiantes, Sionista y Urquiza se consolidaron como líderes de la Zona C de la Liga Provincial.

Sionista y Urquiza de Santa Elena ganaron sus respectivos encuentros y se mantienen en lo más alto de las posiciones de la Zona C de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. La jornada también registró triunfos de Ciclista, Olimpia y Quique.

Sionista superó a Recreativo por un cerrado 66 a 64 en el partido más sobresaliente de la 8º fecha de la zona C de la Liga Provincial. En un partido ajustado y de final sin margen de error, el Centro Juventud stuvo algo más efectivo que su rival y ganó.

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Recreativo hizo un gran partido. Sin la presencia de Facundo Mackinnon, el Bochas trabajó fuerte en defensa y se las ingenió para jugarle de igual a igual al equipo más completo del grupo. Le faltó detalles para dar el gran golpe.

Lucas Nieto con 16 puntos y 12 rebotes fue el mejor del ganador, además de los 13 tantos de Arik Levin y Dante Rewes. En Recreativo, Alan Guanco totalizó 21 puntos.

Urquiza de Santa Elena no solo ganó para sostenerse arriba, sino también le dio otro empujón a Estudiantes, que sumó su octava derrota en cadena. Un cachetazo que terminó en doble de Fabricio Cosolito cuando ya no quedaba tiempo le dio el triunfo a la visita.

Justamente, Cosolito terminó con 16 puntos y fue el goleador de su equipo, bien acompañado por Juan Cruz Rinaldi con 15 unidades. En el CAE, lo mejor pasó por Santino Galli con 22 puntos, , además de los 19 tantos de Lisandro Caraballo.

Otros resultados de la Liga Provincial

Ciclista se recompuso, ganó en casa ajena y quedó solo en el tercer puesto. Fue 68 a 49 en un partido chato y de bajo goleo. El Verde tenía la necesidad de ganar para sostenerse en el grupo de privilegio y lo consiguió. Eliseo Cassano con 19 tantos fue el mejor de la visita, además de los 12 puntos de Enzo Passadore. En Paracao, se destacó Felipe Mitre con 14 unidades.

Olimpia cerró un fin de semana ideal. A la victoria del viernes le sumó otro importante triunfo sobre Independiente de La Paz por 72 a 66. Lautaro Vilotta con 24 puntos fue el jugador del partido, además de los 18 puntos de Valentín Sánchez. En el “Rojo”, Mateo Rodríguez y Leandro Coliguante finalizaron con 16 puntos cada uno.

Un doble de Santino Valdemarín cuando faltaban 3 segundos para la chicharra le dio el triunfo a Quique sobre Talleres por 69 a 67, en el clásico del barrio.

Justamente, Valdemarín fue el máximo artillero con 20 puntos, además de la producción de Leandro Chorvat con 16 puntos y 14 rebotes y de Franco Tomiozzo con 14 unidades. En Talleres, Tobías Motura totalizó 23 puntos y Matías Stival con 14 tantos, consigna Paraná Deportes.

Posiciones de la Liga Provincial

Zona A

Social Federación 9 (4-1)

Sportivo San Salvador 9 (4-1)

La Armonía 8 (3-2)

Capuchinos 8 (3-2)

Ferro 7 (2-3)

Sarmiento 7 (2-3)

San José 6 (1-4)

Estudiantes 6 (1-4)

Zona B

Luis Luciano 9 (4-1)

Atlético Tala 9 (4-1)

Regatas 9 (3-3)

Racing 8 (3-2)

Peñarol 8 (3-2)

Zaninetti 8 (2-4)

Parque Sur 8 (3-2)

Atlético BH 7 (2-3)

Bancario 6 (0-6)

ZONA C

Urquiza 15 (7-1)

Sionista 15 (7-1)

Ciclista 14 (6-2)

Recreativo 13 (5-3)

Olimpia 13 (5-3)

Quique 12 (4-4)

Independiente 11 (3-5)

Talleres 10 (2-6)

Paracao 9 (1-7)

Estudiantes 8 (0-8)