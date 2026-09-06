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Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Un policía rescató a dos adultos mayores de 87 y 85 años durante un incendio en una vivienda de Paraná. Ambos y el efectivo fueron trasladados al hospital.

6 de septiembre 2026 · 15:40hs
Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Personal policial intervino ante un incendio registrado en una vivienda ubicada sobre calle D’Agostino, de Paraná, donde dos adultos mayores debieron ser rescatados del interior del inmueble. Tras recibirse el alerta por la presencia de un foco ígneo, un móvil policial acudió inmediatamente al domicilio. Al arribar, uno de los funcionarios rompió la puerta de ingreso para poder acceder a la vivienda.

Una vez en el interior, el efectivo encontró a un hombre de 87 años y una mujer de 85, a quienes logró retirar del inmueble.

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Según la información suministrada, ambos presentaban a simple vista lesiones compatibles con quemaduras y dificultades para respirar.

Tras el rescate se solicitó asistencia sanitaria y los dos damnificados fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica. También debió ser trasladado el funcionario policial que ingresó a la vivienda, ante la posibilidad de que hubiera sufrido inhalación de monóxido de carbono durante el rescate.

Hasta el momento no se precisó oficialmente el carácter de las lesiones de los adultos mayores ni el estado de salud posterior de las tres personas trasladadas.

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Una heladera habría originado el incendio

Personal de Bomberos Zapadores acudió al lugar y trabajó hasta lograr sofocar completamente el foco ígneo. De acuerdo con la información preliminar recogida en el lugar, el incendio se habría originado por el recalentamiento de una heladera antigua, aunque las circunstancias serán determinadas mediante las actuaciones correspondientes.

Además de Policía y Bomberos Zapadores, intervinieron Policía Científica, División Fotografía y Planimetría y el servicio de emergencias médicas.

Incendio Paraná
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