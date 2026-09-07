Vuelco en la Ruta 37, en General Campos El siniestro vial ocurrió el domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial Nº 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela Nº 155, en General Campos. 7 de septiembre 2026 · 12:11hs

El siniestro vial ocurrió el domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial Nº 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela Nº 155, en General Campos.

Alrededor de las 17.15 del domingo, personal de la Comisaría de General Campos acudió a un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial Nº 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela N.º 155 “José Hernández”, en General Campos.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Volkswagen Pointer, un hombre de 39 años, perdió el control del rodado, terminando sobre la banquina. El mismo circulaba acompañado por su pareja y sus dos hijos menores de edad.

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La mujer y los dos menores fueron trasladados hasta el hospital local para su atención. Posteriormente, el médico policial de turno, informó que las personas involucradas presentaban lesiones de carácter leve.