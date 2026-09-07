¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Tras rescatar un punto en su visita a Deportivo Maipú Patronato retornará el domingo al Grella para recibir a Temperley.

Patronato cumplió en su estadía en la región de cuyo . Rescató un punto en su visita a Deportivo Maipú de Mendoza al igualar 0 a 0 en el estadio Omar Sperdutti en un juego correspondiente a la 28° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El Rojinegro ingresó a escena con la tranquilidad de conocer la derrota que sufrió Chacarita como local ante Atlanta. La caída del Funebrero garantizó la ausencia del elenco de barrio Villa Sarmiento en los puestos de descenso.

Con la unidad obtenida en el oeste del país el elenco dirigido por Marcelo Fuentes se distanció a dos puntos de los puestos de castigo.

Los próximos juegos de Patronato

El Santo tiene confirmado los restantes encuentros que disputará en septiembre. El primer desafío será el próximo domingo, ocasión en la que recibirá a Temperley. Esta historia se llevará adelante a partir de las 15.30 en el estadio Grella.

El lunes 21 enfrentará a Nueva Chicago, rival directo en la pelea por la permanencia. El duelo ante el Torito se disputará desde las 17 en el estadio República de Mataderos.

Patronato cerrará el noveno mes del año el domingo 27 en barrio Villa Sarmiento. En esa ocasión recibirá desde las 16 a San Martín de San Juan en la Comarca Rojinegra

Programa de la Fecha 29 de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

22: Gimnasia y Tiro – Tristán Suárez

Sábado

15: Atlanta – Güemes

15: Colegiales – Nueva Chicago

15.30: Almagro – Deportivo Maipú

17: Quilmes – San Martín (San Juan)

Domingo

15.30: Patronato - Temperley

16: Gimnasia (Jujuy) – Atlético Rafaela

16: Midland - Chacarita

18.30: San Martín (Tucumán) – Agropecuario