Alerta por infecciones respiratorias en Entre Ríos: el Ministerio de Salud insta a reforzar las medidas de prevención

La cartera sanitaria de Entre Ríos recordó la importancia de la vacunación, la ventilación de ambientes y la consulta médica temprana

En las últimas semanas, los hospitales y centros de salud de Entre Ríos registraron un incremento en las consultas por cuadros respiratorios. Ante este escenario, el Ministerio de Salud de Entre Ríos emitió un recordatorio sobre las principales medidas de cuidado y prevención necesarias para reducir la circulación de los virus.

Desde la cartera sanitaria se enfatizó que mantener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional es la herramienta primordial para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves. Asimismo, las autoridades instaron a la comunidad a adoptar y reforzar hábitos cotidianos sencillos pero de alto impacto para frenar los contagios: ventilar los ambientes de forma constante, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizando preferentemente el pliegue del codo, evitar compartir objetos de uso personal, evitar la automedicación y el consumo de remedios caseros que no cuenten con indicación de un profesional y también evitar los lugares cerrados, poco ventilados y con alta concentración de personas.

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Guía de síntomas: ¿cómo actuar y cuándo consultar al médico?

El protocolo difundido por Salud diferencia el manejo de los síntomas según su evolución para garantizar una respuesta adecuada: ante la presencia de congestión, dolor de garganta o tos, la recomendación es permanecer en el hogar, mantener una adecuada hidratación y seguir de cerca la evolución del cuadro; se aconseja que las niñas y niños que presenten fever, tos, congestión o malestar general no asistan a sus actividades y permanezcan en sus hogares para favorecer su recuperación y evitar contagiar a otros; si se presenta fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un importante decaimiento, se debe realizar una consulta médica sin demoras en el establecimiento de salud más cercano.

Continúa la vacunación obligatoria contra el VSR en septiembre. Un punto clave de la estrategia preventiva provincial es la campaña dirigida contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), señalado como la causa principal de internaciones por infecciones respiratorias agudas en bebés menores de un año.

La inmunización contra el VSR está especialmente dirigida a embarazadas que se encuentren cursando entre las semanas 32 y 36 con seis días de gestación. El objetivo de esta medida es brindar una protección inmunológica temprana y efectiva a los recién nacidos, resguardándolos durante los periodos de mayor circulación de agentes patógenos.

Esta dosis está incorporada de forma gratuita y obligatoria al Calendario Nacional. Se encuentra disponible sin necesidad de indicación médica en todos los vacunatorios de la provincia y su aplicación a la población objetivo se continuará realizando durante todo el mes de septiembre

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