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Naranjitos fue el campeón del Torneo Provincial Infantil

El equipo paranaense se coronó en el Torneo Provincial de la categoría 2015, que la FEF organizó en la capital entrerriana.

31 de agosto 2026 · 17:22hs
Naranjitos se impuso por penales en la final sobre Atlético Valle María para gritar campeón en el Torneo Provincial.

Prensa FEF

Naranjitos se impuso por penales en la final sobre Atlético Valle María para gritar campeón en el Torneo Provincial.

Naranjitos se impuso sobre Atlético Valle María en definición por penales y se quedó con la Copa Entre Ríos del Torneo Provincial Infantil de la categoría 2015, disputado en Paraná. El certamen fue organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) y contó con la logística y el acompañamiento de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

El encuentro final había finalizado igualado sin goles, por lo que se debió acudir a la serie desde los 12 pasos para definir al ganador del segundo certamen provincial de la temporada. En esa instancia el equipo paranaense ganó por 4-3.

El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense.

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Inició el Clausura del Torneo Provincial

En su recorrido anterior a la final, el conjunto naranja derrotó 3 a 0 a Los Teros en semifinales, a El Olimpo de Concordia, en otra electrizante definición por penales, y a Sportivo Urquiza de Paraná.

Previamente, se ubicó en el primer lugar de la Zona 1, con dos victorias y un empate, redondeando así una campaña invicta que culminó con la Copa en alto.

Otros campeones del Torneo Provincial Infantil

Por su parte, el certamen dejó como saldo otros dos campeones. La Copa Federación quedó en manos de Comercio e Industria de La Paz, que derrotó por la mínima diferencia a La Cañada de Nogoyá, en tanto que el título en la Copa Proyección fue para Palermo, que también se impuso por 1 a 0 a Universitario.

Más allá de los resultados deportivos, queda como saldo más que positivo la participación de 48 equipos, dándole forma a tres jornadas de puro fútbol infanto juvenil.

Torneo Provincial Naranjitos Federación Entrerriana de Fútbol Fútbol
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