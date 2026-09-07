Prevención del suicidio: una jornada abordará los nuevos desafíos de las juventudes en Paraná.

Paula Martínez habló con La Mañana de La Red (88.7) sobre la jornada de prevención del suicidio que se realizará este martes y abordará los desafíos juveniles.

La licenciada en Psicología Paula Martínez habló en diálogo con La Mañana de La Red (88.7) sobre la jornada "Prevención del suicidio: Juventudes hoy, nuevos desafíos", que se realizará este martes, a las 14, en la Escuela de Oficiales Salvador Maciá, ubicada en Fraternidad 1441 de Paraná .

La actividad será con entrada libre y gratuita y fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos mediante la Resolución N.º 125, expediente 29135.

Adolescentes y prevención del suicidio: una jornada gratuita se realizará este martes en Paraná

"Como el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organicé esta capacitación, jornada o charla, como quieran llamarla. Es abierta a todo público y voy a hacer más hincapié en el tema de la adolescencia y en algunas cuestiones que están pasando hoy. Siempre vuelvo a revisar en todas las charlas que doy el tema de los mitos, los factores de riesgo y los factores protectores, pero esta vez voy a hacer más referencia a lo que es la adolescencia", explicó Martínez.

La profesional destacó que uno de los ejes centrales será brindar herramientas para que cualquier persona pueda contribuir a la prevención. "Cualquiera de nosotros puede ayudar a prevenir un suicidio, no porque vaya a oficiar de psicólogo, sino aprendiendo a estar más atento. La prevención del suicidio tiene que ver siempre con estar más atentos a la otra persona, estar y, a veces, solamente acompañar sin necesariamente hablar, porque hay gente que no puede hablar de lo que le está sucediendo, pero sí podemos acompañar y escuchar", señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de desarrollar una escucha empática y evitar las respuestas que minimicen el sufrimiento. "Cuando nosotros escuchamos a otra persona, tenemos que aprender a escuchar sin emitir juicios de valor, sin quitarle valor al dolor de otra persona, sin hacerla sentir culpable o mal. Tenemos que aprender a lograr una escucha más empática", sostuvo.

Martínez explicó que la empatía no consiste simplemente en ponerse en el lugar del otro, sino en comprender que aquello que puede parecer menor para una persona puede ser importante para otra. "Somos todos distintos, pero sí podemos comprender que aquello que al otro le duele y para mí es una pavada, es importante para ese otro. Desde ese lugar está la empatía: entender el valor de esa situación que para el otro es importante y no desvalorizarla nunca. No hay que decirle: '¿Cómo vas a estar mal por eso? Si eso es una pavada', porque esto hace que, además, alguien que se acerca a hablar se cierre y deje de hacerlo", afirmó.

También cuestionó la tendencia a comparar el sufrimiento de una persona con los problemas de los demás. "Decirle a alguien cómo va a estar mal con todos los problemas que tienen otras personas, que tiene una casa, que tiene techo, es minimizar el dolor. Eso no quita que alguien esté sufriendo por otra cosa y no quita que no sea importante para esa persona también", expresó.

Martínez sostuvo que la prevención requiere un compromiso comunitario y señaló que se trata de una problemática que atraviesa especialmente a las juventudes. "Es una realidad que estamos viviendo, sobre todo en la provincia, en donde el suicidio va creciendo, más allá de todas las acciones que se están tomando", manifestó.

En ese marco, consideró importante que la sociedad no se limite a buscar responsables, sino que cada persona pueda aportar desde su lugar. "Hay un montón de cosas que hacer y los reclamos hay que hacerlos, pero no quedarnos en eso porque, si no, es como que siempre estamos buscando un responsable. Nosotros, cada uno desde nuestro lugar, podemos ayudar a prevenir un suicidio", indicó.

La psicóloga también hizo referencia a la necesidad de recuperar los vínculos comunitarios. "Nos hemos deshumanizado. Primero nos hemos deshumanizado, como que el otro dejó de importarnos. En esto de fijarnos mucho en nosotros mismos, que está perfecto porque hay que hacerlo, nos hemos olvidado del otro. Estamos muy apurados, no tenemos tiempo, inclusive en los lugares pequeños", afirmó.

Otro de los puntos que consideró necesario abordar es la persistencia de determinados mitos relacionados con el suicidio. "El otro problema es cuando estamos parados en un mito y pensamos que el otro lo hace para llamar la atención, que lo hace porque el que lo dice no lo hace, que lo hace por un montón de cosas. Lo que tenemos que tener muy presente siempre es que alguien que piensa en quitarse la vida lo que quiere matar es un dolor que está sintiendo, un dolor inmenso, por lo que sea, y en ese momento no sabe qué hacer", explicó.

Frente a situaciones de sufrimiento, Martínez insistió en la importancia de pedir ayuda y de recurrir a los vínculos cercanos. "Si hay alguien que está escuchando y está mal, que pida ayuda. Pedir ayuda no es necesariamente ir a un profesional de la salud mental. Pedir ayuda es hablar con un amigo de lo que me pasa o decirle: 'Che, estoy mal, ¿podés venir a casa?'", señaló.

"El suicidio es una decisión permanente frente a un problema momentáneo. Todo aquello que a nosotros nos duele, que nos parte al medio, porque realmente es un dolor insostenible, se nos va a pasar. No lo vamos a sentir siempre o no lo vamos a sentir siempre con la misma intensidad", sostuvo.

En esa línea, llamó a abandonar la idea de que las personas deben afrontar solas las situaciones difíciles. "Cuando alguien está mal, hable con alguien de lo que le está pasando o pida compañía. No tenemos por qué poder solos con todo. Está también esto de que yo tengo que aguantar todo porque soy fuerte, y esto no es así. Nosotros no tenemos por qué aguantar las cosas solos. Por algo vivimos en sociedad, somos seres sociales", afirmó.

Martínez también cuestionó determinados mandatos vinculados a la fortaleza y señaló que reconocer la propia vulnerabilidad puede ser una expresión de fortaleza. "Me asusta escuchar gente joven que dice que es fuerte y que puede con todo. No, esto no es así. La fortaleza, en realidad, es reconocernos como vulnerables frente a los demás. Esa es la mayor fortaleza que tenemos", manifestó.

Además, hizo referencia a los mandatos asociados a los varones en una sociedad machista. "Vivimos en sociedades machistas como la nuestra, donde también, por el hecho de ser varón, tenés que ser fuerte, no llorar, los varones no lloran, los hombres no lloran y todas estas cosas que se han implantado", expresó.

Otro de los mitos que busca derribar es aquel que sostiene que una persona que manifiesta intenciones suicidas no concretará el acto. "Esto es uno de los mitos. Tampoco es cierto que la gente no emite señales. Lo que pasa es que a veces no las vemos. Alguien que dice 'no doy más', 'no tengo fuerzas para seguir adelante', o que manifiesta cambios en sus conductas puede estar dando señales. Alguien que estaba muy tranquilo y luego es muy irritable, alguien que era muy activo y de golpe no está saliendo", explicó.

La profesional señaló además que trabaja con adolescentes y que el rol de los adultos resulta fundamental para generar cambios. "Yo trabajo muchos talleres con adolescentes, pero si los adultos no generamos un cambio, ¿cómo vamos a esperar que los chicos cambien? Ellos aprenden no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago", sostuvo.

En relación con las dificultades que atraviesan actualmente los adolescentes, Martínez identificó la baja tolerancia a la frustración como uno de los factores de riesgo que considera relevantes. "Es uno de los principales causales en los chicos y es una de las cosas que tomo como uno de los factores de riesgo más graves. Esta falta de tolerancia a la frustración está muy relacionada con nosotros, con lo que hemos hecho los adultos con estos chicos, y también está muy afectada por la cuestión de los medios, de las redes y de la inmediatez de todo", explicó.

"Están acostumbrados a que todo es ya, a que todo se puede, a que consigo todo lo que quiero en el momento. Cuando no lo consiguen o cuando las cosas no se dan como las tenían pensadas, se les derrumba el mundo", agregó.

Finalmente, Martínez puso el foco en las situaciones que pueden generar sufrimiento en los jóvenes y en el impacto que tienen determinadas palabras de los adultos. "Las personas que piensan en quitarse la vida se sienten una molestia y piensan que los otros van a estar mejor cuando ellos no estén. A veces se sienten una molestia porque hay gente que los hace sentir así y se lo dicen literalmente", afirmó.

"Hay frases que los adultos les dicen a los jóvenes que son tan terribles y tan hirientes, como 'me arruinaste la vida' o 'hubiera preferido no tenerte', en momentos de enojo. El adulto se tiene que acordar de que estamos hablando de un niño o de un joven", remarcó.

Martínez explicó que, a partir de los talleres que realiza con adolescentes, pudo observar que determinadas problemáticas se repiten en distintos lugares. "A los chicos, en un momento de la charla, les hago escribir anónimamente qué cosas les duelen de la vida y qué cosas les lastiman. Es increíble cómo se repiten, a pesar de los lugares donde estén. Me han respondido en Buenos Aires, en Misiones y en cualquier lado. Es lo que a ellos les sale: el tema del vínculo con los padres, ser dejados de lado, la discriminación", detalló.