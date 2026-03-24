Rubén Forestello analizó la primera victoria de Patronato: "Nos da tranquilidad"

El Yagui indicó que el triunfo de Patronato sobre Colegiales aporta una bocanada de aire fresco. También habló sobre el juego que se viene ante Colón.

El Yagui indicó que el triunfo de Patronato sobre Colegiales aporta una bocanada de aire fresco. También habló sobre el juego que se viene ante Colón.

La anhelada victoria por Patronato llegó. Saboreó las mieles del triunfo en la jornada que inició en el último escalón de la Zona B del de la Primera Nacional. Despejó temores con compromiso, pero especialmente, convencimiento. Eso fue determinante para derrotar 2 a 0 a Colegiales en el Grella, y para escapar de los puestos de descenso.

“Teníamos que ganar por todo, por la gente, por la tranquilidad, por las cosas que vienen pasando y porque la semana pasada no habíamos hecho un buen partido. Fuimos inteligentes, no nos desesperamos, no fuimos arrebatados en búsqueda del partido. Hicimos un partido tranquilo y lo ganamos como corresponde”, relató el DT del Rojinegro, Rubén Forestello, en rueda de prensa.

“Estoy tranquilo”, indicó, con voz sereno, en la continuidad de su alocución. “Hemos tenido un comienzo difícil con una consecuencia de lesiones, que se hicieron presentes una detrás de otra, y que no nos permitió poner bien a los chicos”, recordó.

“Tenemos que jugar mejor, acomodarnos mejor. El triunfo es un respiro y tranquilidad para todos. Estamos formándonos entendiendo que, en el mientras tantos tenemos que sumar. Yo estoy con la tranquilidad de contar con un grupo que lo está entregando todo más allá de las dificultades que generaron algunas lesiones. El entorno del club está en el lugar que corresponde. Esperemos tener una hermosa semana de trabajo. El domingo tendremos un lindo partido. Ojalá que la mayoría de los chicos estén a disposición más allá que Fernando (Evangelista) se nos lesionó y estará afuera cerca de dos meses”, subrayó.

Al momento de destacar las virtudes que exhibió el equipo ante el Tricolor de la localidad bonaerense de Munro, citó: “Nos ordenamos diferente, no estuvimos tan abierto con los stopper. Eso genera pelotazos a los rivales, hemos ganado casi todas las segundas pelotas. Hemos estado cerrado en todos lugares para no ofrecerle contragolpe a ellos”, resaltó.

Luego agregó con un breve análisis de algunas de las individualidades. “Los dos laterales-volante estuvieron bien. Agustín (Alonso) no tuvo tanta participación, más allá que tuvo los espacios alrededor cinco para recibir la pelota y darse vuelta. Me gusto lo de Franco (Soldano), el esfuerzo de Reynaga, los dos conectaron bien. Tuvimos la posibilidad de tener la pelota durante más tiempo arriba. El doble cinco nos permitió que no esté tan solo Fede (Bravo) porque (Marcos) Enrique hizo un buen partido. Sobre el final hicimos los cambios para que algunos agarren ritmo y otros se vayan convenciendo que nos pueden dar una mano importante”.

Siguiendo esta línea, el Yagui ubicó el foco en la performance de Marcos Enrique. La presencia del ex-mediocampista de Quilmes fue una de las apuesta que realizó el DT para el juego ante Colegiales. “Su presencia en el equipo nos dio la posibilidad que no esté tan solo Fede (bravo). Cada vez que decidió presionar más arriba estaba con la capacidad de tener cobertura y además ganamos las segundas pelotas y todo lo que pasó cerca de nuestros stopper, que fue algo que no sucedió la semana pasada, pudimos recuperar el balón en ese sector. Y en la parte ofensiva fue igual. En el primer tiempo la pelota pasó mucho de central a central y lo pudimos interpretar. Cuando esto no sucede, se pueden escapar los partidos”, explicó.

El encuentro que se viene ante Colón

El próximo domingo Patronato recibirá a Colón de Santa Fe en la fecha de los encuentros interzonales. Será un duelo de equipo que, por historia y presupuesto, tienen la exigencia de lucir la indumentaria de candidato al ascenso.

"Será un partido importante. Es bueno para el entorno de ciudad y de la gente. La cancha estará llena. Esperemos que este triunfo, que nos da mayor tranquilidad, lo podamos transformar en mayor esfuerzo y mayor confianza en un duelo y hagamos un excelente partido", aspiró Forestello.