Uno Entre Rios | La Provincia | Rosario Romero

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participará de una misión comercial e institucional en China. Viajará junto a otros jefes comunales.

21 de mayo 2026 · 22:12hs
Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China.

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, integrará una agenda de cooperación internacional orientada a promover inversiones, generar vínculos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo.

Además, para impulsar oportunidades de financiamiento en infraestructura, innovación tecnológica, energías renovables y modernización del Estado. La iniciativa es organizada por el grupo CEDA y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Rosario Romero reclamó por fondos retenidos a municipios durante el encuentro del Cofein.

Rosario Romero reclamó por fondos retenidos a municipios durante el encuentro del Cofein

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial.

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

LEER MÁS: Dubai, la primera misión comercial del gobierno provincial

Rosario Romero viajará a con otros intendentes

La misión se desarrollará del 22 de mayo al 5 de Junio, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos de cooperación e intercambio con el ecosistema económico de los BRICS, promoviendo nuevas oportunidades de articulación internacional para gobiernos locales y sectores productivos.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero,acompañará a sus pares de Villaguay, Adrián Fuertes, de Reconquista, Amadeo Vallejos y de Granadero Baigorria (Santa Fe), Adrián Maglia, integrará una misión comercial, institucional y productiva en China junto a representantes de gobiernos locales, cámaras empresarias, entidades agropecuarias y actores vinculados al desarrollo económico y al comercio exterior de distintas provincias argentinas.

En ese contexto, Romero buscará avanzar en alternativas para realizar la obra del colector cloacal sur y tratamiento de efluentes.

La delegación argentina arribará a la ciudad de Xiamen para participar del BRICS Exhibition on New Industrial Revolution 2026, una de las principales plataformas internacionales de articulación entre gobiernos, empresas, innovación tecnológica y cadenas globales de suministro.

Detalles del viaje a China

La agenda incluirá reuniones institucionales en la provincia de Fujian, uno de los polos más dinámicos del desarrollo chino contemporáneo y un territorio estratégico dentro de la histórica Ruta de la Seda. Allí se concretarán encuentros con autoridades locales y actores vinculados al desarrollo industrial, tecnológico y de infraestructura.

Además, se realizarán visitas técnicas a empresas e instalaciones relacionadas con energías renovables, luminarias inteligentes, infraestructura eléctrica, movilidad urbana, planificación urbana, transformación digital y tecnología aplicada a la gestión pública.

La delegación también recorrerá instalaciones de Huawei, además de centros industriales, universidades y espacios de innovación tecnológica.

Uno de los puntos centrales de la misión será la visita a una planta de tratamiento y potabilización de agua equipada con tecnología avanzada, donde la delegación entrerriana desarrollará una agenda específica.

La instancia representa uno de los principales objetivos estratégicos del viaje, vinculado a la búsqueda de soluciones e infraestructura para el desarrollo urbano y ambiental de la región.

Rosario Romero misión comercial China
Noticias relacionadas
parana prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

Paraná prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

el 2° encuentro entrerriano de artes visuales confirmo talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

iapv lanzo creditos para construccion y ampliacion de viviendas

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

Ver comentarios

Lo último

Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Ultimo Momento
Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Independiente Rivadavia goleó en Venezuela y sueña con ser el mejor de la fase inicial

Independiente Rivadavia goleó en Venezuela y sueña con ser el mejor de la fase inicial

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Policiales
Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Ovación
Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing Club empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Emiliano Stang: Es una pista en la que me fue bien

Emiliano Stang: "Es una pista en la que me fue bien"

Independiente Rivadavia goleó en Venezuela y sueña con ser el mejor de la fase inicial

Independiente Rivadavia goleó en Venezuela y sueña con ser el mejor de la fase inicial

Cristiano Ronaldo fue campeón con Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue campeón con Al Nassr

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

La provincia
Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Paraná prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

Paraná prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

Dejanos tu comentario