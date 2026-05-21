La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participará de una misión comercial e institucional en China. Viajará junto a otros jefes comunales.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, integrará una agenda de cooperación internacional orientada a promover inversiones, generar vínculos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo.

Además, para impulsar oportunidades de financiamiento en infraestructura, innovación tecnológica, energías renovables y modernización del Estado. La iniciativa es organizada por el grupo CEDA y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

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Rosario Romero viajará a con otros intendentes

La misión se desarrollará del 22 de mayo al 5 de Junio, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos de cooperación e intercambio con el ecosistema económico de los BRICS, promoviendo nuevas oportunidades de articulación internacional para gobiernos locales y sectores productivos.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero,acompañará a sus pares de Villaguay, Adrián Fuertes, de Reconquista, Amadeo Vallejos y de Granadero Baigorria (Santa Fe), Adrián Maglia, integrará una misión comercial, institucional y productiva en China junto a representantes de gobiernos locales, cámaras empresarias, entidades agropecuarias y actores vinculados al desarrollo económico y al comercio exterior de distintas provincias argentinas.

En ese contexto, Romero buscará avanzar en alternativas para realizar la obra del colector cloacal sur y tratamiento de efluentes.

La delegación argentina arribará a la ciudad de Xiamen para participar del BRICS Exhibition on New Industrial Revolution 2026, una de las principales plataformas internacionales de articulación entre gobiernos, empresas, innovación tecnológica y cadenas globales de suministro.

Detalles del viaje a China

La agenda incluirá reuniones institucionales en la provincia de Fujian, uno de los polos más dinámicos del desarrollo chino contemporáneo y un territorio estratégico dentro de la histórica Ruta de la Seda. Allí se concretarán encuentros con autoridades locales y actores vinculados al desarrollo industrial, tecnológico y de infraestructura.

Además, se realizarán visitas técnicas a empresas e instalaciones relacionadas con energías renovables, luminarias inteligentes, infraestructura eléctrica, movilidad urbana, planificación urbana, transformación digital y tecnología aplicada a la gestión pública.

La delegación también recorrerá instalaciones de Huawei, además de centros industriales, universidades y espacios de innovación tecnológica.

Uno de los puntos centrales de la misión será la visita a una planta de tratamiento y potabilización de agua equipada con tecnología avanzada, donde la delegación entrerriana desarrollará una agenda específica.

La instancia representa uno de los principales objetivos estratégicos del viaje, vinculado a la búsqueda de soluciones e infraestructura para el desarrollo urbano y ambiental de la región.