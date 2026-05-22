Echagüe venderá su plaza en la Liga Argentina

La Asociación de Clubes (ADC) confirmó este viernes que Atlético Echagüe Club pondrá a la venta su plaza en la Liga Argentina de Básquet, marcando así el cierre de una histórica etapa de 40 años en el ámbito profesional para el Negro de calle 25 de Mayo.

Si bien la oficialización llegó ahora, Echagüe ya llevaba dos temporadas alejado de la competencia. Su última participación se produjo en la temporada 2023/24, cuando fue eliminado en la segunda instancia del Play-In ante Independiente BBC.

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Posteriormente, la institución entrerriana había cedido de manera temporal su plaza a Tomás de Rocamora para disputar las siguientes ediciones de la Liga Argentina.

A lo largo de su historia, Echagüe fue uno de los clubes emblemáticos del básquet nacional, con temporadas tanto en la máxima categoría como en el antiguo Torneo Nacional de Ascenso, hoy denominado Liga Argentina. El AEC supo representar a Paraná y a Entre Ríos en las principales competencias del país, convirtiéndose en un referente del deporte provincial.

La ADC confirmó los clubes que venderán sus plazas

La ADC también informó movimientos importantes dentro de las competencias nacionales. En la Liga Nacional de Básquet, Obras Sanitarias comunicó formalmente su intención de vender su plaza.

En la Liga Argentina, además de Echagüe, Colón de Santa Fe también notificó su intención de desprenderse de su lugar en la categoría.

Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido por el reglamento, El Talar y Tomás de Rocamora conformarán una alianza deportiva para la próxima temporada, al igual que Estudiantes de Tucumán y Barrio Jardín.

En la Liga Femenina de Básquet, dejarán de participar Quimsa, Fusión Riojana y Bochas Sport Club. Además, Lanús y El Biguá perdieron la categoría tras finalizar en los últimos puestos de sus respectivas asociaciones y federaciones.