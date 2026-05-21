Güemes, próximo rival de Patronato, urgido y en el inicio de la reconstrucción

Pablo Guiñazú asumió la conducción técnica del Gaucho. Debutará el domingo ante Patronato con la premisa de salir de zona de descenso.

Güemes de Santiago del Ester atraviesa un delicado presente en la Primera Nacional y buscará comenzar una nueva etapa este domingo, cuando reciba a Patronato desde las 16 en el estadio Arturo Jiya Miranda. Este juego se desarrollará en el marco de la 15ª fecha de la Zona B.

El Gaucho se ubica penúltimo en las posiciones con 13 unidades y solamente tiene por debajo a Almagro, que suma 12 puntos. Además comparte puntaje con Quilmes, aunque hoy está en zona de descenso por tener peor diferencia de gol: -7 contra +1 del Cervecero.

Golpe de efecto y nuevo ciclo en Güemes

La última presentación profundizó la crisis futbolística e institucional del elenco de la Isla. En la localidad bonaerense de Munro cayó 4 a 1 en su visita Colegiales y sufrió su tercera derrota en las últimas cuatro fechas. El resultado abultado marcó además el final del ciclo de Juan Vita como entrenador.

Tras la salida del DT, la dirigencia actuó rápidamente y anunció la llegada de Pablo Guiñazú, quien debutará justamente frente a Patronato. Será la tercera experiencia del Cholo como entrenador en el fútbol argentino, luego de sus pasos por Atlético Tucumán y Club Atlético Talleres. En su etapa en el Decano enfrentó al Rojinegro en la Liga Profesional 2021, en aquel recordado empate 2 a 2 disputado en el estadio José Fierro, en el Jardín de la República.

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Antes de la salida de Vita, el malestar de los hinchas ya se había hecho visible. Un grupo de simpatizantes se manifestó en las inmediaciones del estadio Arturo Jiya Miranda para reclamar un cambio de rumbo y expresar su preocupación por la floja campaña del equipo.

Desde lo futbolístico, Güemes nunca logró encontrar regularidad ni equilibrio durante el ciclo anterior. La victoria ante Atlético de Rafaela había generado expectativas de recuperación, pero el equipo no consiguió sostener una identidad de juego, mostró problemas defensivos y también sufrió por la falta de eficacia ofensiva.

La campaña como local también refleja las dificultades del conjunto santiagueño. En siete partidos disputados en el Jiya Miranda apenas consiguió dos victorias: 2 a 1 frente a Quilmes y 2 a 1 ante Chacarita Juniors. Además empató 1 a 1 con Agropecuario de Carlos Casares y 2 a 2 frente a Mitre de Santiago del Estero, en la fecha de los encuentros interzonales. Mientras que perdió con Nueva Chicago, San Martín de Tucumán y Atlanta.

Pablo Güiñazu deberá mover piezas pensando en Patronato

Pensando en el duelo del domingo, Guiñazú no podrá contar con el defensor Óscar Vanegas ni con el mediocampista Fernando Godoy, quienes fueron expulsados en la goleada ante el Tricolor de Munro. En la última línea Tomás Oneto aparece como principal alternativa para reemplazar al zaguero, mientras que en la mitad de la cancha Gianfranco Baier se perfila para ingresar en el círculo central. Otra opción que maneja el entrenador es Nicolás Juárez.

La expectativa en Santiago del Estero pasa por intentar revertir rápidamente el complicado momento deportivo. Güemes armó un plantel con aspiraciones de pelear más arriba, incorporando jugadores de experiencia como el ex-delantero Patronato Juan Sánchez Sotelo y Marcelo Chelo Benítez, aunque hasta aquí los resultados estuvieron lejos de lo esperado.