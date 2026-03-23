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Patronato confirmó la presencia de neutrales para el encuentro ante Colón

Habrá 1.500 localidades para el público neutral. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles en la secretaria del Club Patronato

23 de marzo 2026 · 14:23hs
Patronato confirmó la presencia de neutrales para el encuentro ante Colón

La dirigencia de Patronato anunció este lunes que el encuentro que disputará el próximo domingo el elenco de barrio Villa Sarmiento ante Colón de Santa Fe será con presencia de público neutral. El cotejo se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Grella en el marco de la séptima fecha del campeonato de la Primera Nacional.

El público visitante, que ingresará bajo la figura de neutral, será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho. Se venderán 1.500 localidades a un valor de 70.000 pesos.

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Cuando y dónde se venderán las localidades para los neutrales

Los tickets para el público neutral saldrá a la venta el próximo miércoles. El expendio de entradas será de manera presencial en la Secretaría del Club (Grella 874) en los siguientes días y horarios: miércoles de 14 a 19 horas; jueves y viernes de 9 a 19 horas; y el sábado de 8:30 a 12:30 horas. El domingo no habrá venta de entradas.

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