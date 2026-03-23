Renzo Reynaga: "Necesitaba el gol"

En su estreno en el 11 inicial de Patronato Renzo Reynaga abrió el camino de la primera victoria del Rojinegro en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Renzo Reynaga tuvo su primera vez en el 11 inicial de Patronato. El delantero, que venía exhibiendo buenas actuaciones ingresando desde el banco de suplentes, le devolvió la confianza al DT con un gol. El futbolista oriundo en Puerto Deseado abrió el camino de la victoria ante Colegiales por 2 a 0.

“En lo personal necesitaba el gol. Estoy feliz de la vida”, expresó el ex-atacante de Gimnasia y Tiro, dejando en claro la carga emocional que implicaba volver a convertir.

Reynaga también puso el foco en la importancia colectiva del triunfo. Patronato llegaba con la obligación de sumar de a tres, no solo por haber iniciado la fecha en el último escalón de las posiciones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, sino también por sentirse en deuda con el Pueblo Rojinegro.

La importancia del triunfo de Patronato

“Era importantísimo ganar, sobre todo por el rival que viene. Por los pocos puntos que tenemos sabíamos que debíamos ganar en casa porque estábamos en deuda con la gente. Pudimos sacar el partido adelante. Fue un partido muy complicado, muy dividido, pero golpeamos en los momentos justos y por eso nos quedamos con los tres puntos”, analizó, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

En cuanto a su presente, el delantero explicó que atraviesa un proceso de recuperación futbolística tras una lesión sufrida en la pretemporada: “Estoy yendo de menor a mayor. Tuve una lesión en el tendón durante la pretemporada y eso me llevó a perder terreno. El técnico, mejor que nadie, sabe cómo están sus jugadores. Yo también creía que estaba para sumar de a poco. Voy de menor a mayor, sumando cada vez más”.

El reencuentro de Renzo Reynaga con la red

Uno de los momentos clave del partido fue el penal que tuvo a Reynaga como protagonista. Con determinación, decidió hacerse cargo de la ejecución, aunque reconoció que hubo un gesto de respaldo importante dentro del plantel: “Estaba convencido de patear. Había agarrado el penal para rematar. Por el único que lo iba a dejar patear era por Franco Soldano, pero sin dudarlo me dijo que confiara en mí. Le agradecí la confianza. Lo necesitaba. Humanamente el equipo es increíble y es la nafta que nos da para seguir”.

Finalmente, Reynaga mostró comprensión hacia la exigencia del hincha y valoró haber podido responder dentro de la cancha: “Entiendo la sensación del hincha y el querer ganar porque el escudo lo exige. Sabemos los jugadores que tenemos, el equipo con el que contamos. Por suerte el penal entró, no tenía dudas. No entró donde yo quería —risas—, porque apunté más arriba, pero entró”, cerró, entre alivio y satisfacción.