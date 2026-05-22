Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Luego de la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana, Gustavo Costas aseguró que “no voy a tomar decisiones en caliente”.

El director técnico de Racing, Gustavo Costas , se refirió a la posibilidad de renunciar a su cargo y subrayó que "no va a tomar decisiones en caliente". Luego del vergonzoso empate 2-2 frente a Caracas de Venezuela, que derivó en la eliminación de la Copa Sudamericana.

Costas se refirió al espantoso semestre que tuvo la Academia y aseguró que "no dimos lo que veníamos dando durante dos años", y analizó: "El semestre fue muy malo, no puedo decir nada porque no llegamos a todo lo que nos habíamos puesto en la cabeza".

Con respecto al desarrollo del encuentro, el director técnico de Racing expresó que "en el primer tiempo podríamos haber acelerado más porque estaba abierto el partido. Nos cuesta meterla, antes hacíamos tres o cuatro", aunque hizo énfasis en que "no es solamente eso, sino es muy fácil para mí decir que es la falta de gol... El culpable de todo soy yo".

Gustavo Costas no quiso hablar de su continuidad

Al ser consultado sobre su continuidad, sostuvo que "en caliente no voy a tomar esas decisiones (por una posible renuncia)... Después veremos".

Costas también se refirió a la incertidumbre que impera en Racing por los flojos refuerzos que llegaron en los últimos semestres bajo la presidencia de Diego Milito, quien había llegado con la promesa de dar el "salto de calidad": "No sé si tienen plata para salir a buscar".

El primer semestre de este 2026 fue uno de los peores para Racing en la última década, ya que tuvo una desastrosa actuación en el Torneo Apertura, donde clasificó de milagro a los playoffs y cayó eliminado en los cuartos de final, mientras que en la Copa Sudamericana se quedó sin chances de entrar a los playoffs con una fecha por disputar.