Uno Entre Rios | Ovación | Pep Guardiola

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Manchester City confirmó que Josep Pep Guardiola dejará el cargo de entrenador. Bajo su mandato los Citizens conquistaron 20 títulos.

22 de mayo 2026 · 11:25hs
Pep Guardiola cerró su ciclo en el Manchester City tras una década. 

Pep Guardiola cerró su ciclo en el Manchester City tras una década. 

El entrenador español Josep Pep Guadiola dejará su cargo en el Manchester City al finalizar la temporada, según confirmó este viernes el club de Inglaterra a través de un comunicado oficial y el principal candidato para reemplazarlo es el italiano Enzo Maresca

En el escrito , la entidad inglesa señaló: “Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas”.

Gustavo Costas podría dejar el banco de suplentes de Racing.

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial.

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

La emotiva despedida de Guardiola

En su despedida, Pep se mostró conmovido por su salida: "No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City".

En sus extensas palabras, Guardiola rememoró hitos deportivos como la consagración en Estambul, pero hizo especial hincapié en el factor humano y los momentos más oscuros que le tocó atravesar en suelo británico. “El trabajo duro se presenta de muchas formas. Viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y tú estabas allí. Viajes a Estambul, cuando tú también estabas allí”, reflexionó el DT.

Agradecido con el Manchester City

Además, le agradeció a la institución de Manchester por la contención tras la perdida de su madre producto del Covid-19: “Recuerdo haber perdido a mi madre durante la pandemia y sentir cómo este club me ayudó a superarlo. Los aficionados, el personal, la gente de Manchester, me dieron fuerza cuando más la necesitaba”.

Y por último, le dedicó un párrafo especial a los futbolistas que pasaron por sus filas a lo largo de estos diez años de gestión. “Jugadores, no lo olviden: lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y han sido excepcionales. Aún no lo saben, pero están dejando un legado”, sentenció. Con una última alusión a la mítica frase que selló su llegada junto al músico Noel Gallagher, el catalán cerró de manera contundente: “Tony Walsh dijo en su inolvidable poema que este es el lugar. Lo siento, Tony: este es mi lugar. Noel… tenía razón. Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos”.

El entrenador más exitoso de los Citiziens

El técnico español llegó a los Citizens en julio de 2016 y consolidó el ciclo más exitoso en la historia del club tras cosechar 20 títulos (una Champions League, seis Premier League, dos FA CUP, cinco Carabao Cup, cuatro Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes).

Embed

Pep Guardiola Manchester City Entrenador
Noticias relacionadas
sionista recibira a recreativo por la liga federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

liga argentina: derrota y eliminacion de la union de colon

Liga Argentina: Derrota y eliminación de La Unión de Colón

Echagüe se ilusiona con ingresar a los playoffs

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

daniel el pato salerno vivira su septima copa del mundo

Daniel el Pato Salerno vivirá su séptima Copa del Mundo

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Fin de una era: Pep Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Ultimo Momento
Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Bombazo en Inglaterra: afuera Foden, Palmer y Alexander-Arnold del Mundial

Fin de una era: Pep Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Policiales
Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Ovación
Fin de una era: Pep Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Fin de una era: "Pep" Guardiola dejó de ser el DT de Manchester City

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

Gustavo Costas puso en duda su continuidad en Racing

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

Juan Manuel Moyano hará historia en el Súper Rugby Américas

La provincia
Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño

Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

La panadería social San José abre sus puertas a escuelas para compartir sus sabores y sus sueños

La panadería social San José abre sus puertas a escuelas para compartir sus sabores y sus sueños

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Entre Ríos muestra indicadores positivos en crecimiento del empleo industrial

Dejanos tu comentario