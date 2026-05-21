Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

El uruguayo Pablo Laurta designó nuevo abogado defensor ante el avance de las causas por el triple crimen y nuevas amenazas.

El caso de Pablo Daniel Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de cometer un triple homicidio y señalado como fundador de la agrupación misógina “Varones Unidos”, sumó un nuevo capítulo judicial en medio de un clima de extrema tensión. Este jueves formalizó la designación de su defensa técnica mientras permanece detenido y bajo nuevas denuncias por intimidaciones realizadas desde prisión. Pablo Laurta en el centro de las noticias nuevamente.

Según pudo saberse, este jueves, alrededor de las 12, se labró un acta oficial en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde actualmente se encuentra alojado el imputado tras ser trasladado desde Gualeguaychú. En el procedimiento intervino personal de la División Tratamiento Correccional del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

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Durante la diligencia, Rodríguez Laurta manifestó su voluntad de designar como abogado defensor a Augusto Lafferriere, reconocido por haber ejercido la representación legal de Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo ocurrido en diciembre de 2017.

La designación quedó asentada formalmente mediante un acta firmada por autoridades penitenciarias, quienes actuaron además como testigos debido a la imposibilidad de convocar testigos civiles ante la urgencia del trámite.

Denuncias por amenazas desde prisión por parte de Pablo Laurta

La decisión de Laurta se produce en uno de los momentos más delicados de la causa. En las últimas semanas, familiares de su ex pareja Luna Giardina denunciaron haber recibido mensajes intimidatorios enviados presuntamente por el acusado desde el lugar de detención donde permanecía alojado en Gualeguaychú antes de su traslado a Paraná.

De acuerdo a lo expuesto por la abogada querellante Marina Romano, las amenazas fueron dirigidas a Laura Giardina, familiar directa de una de las víctimas. Entre los mensajes denunciados aparecen frases como: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

Ante esta situación, la representación legal de las víctimas solicitó medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto del detenido con familiares y allegados, además de reforzar las restricciones de comunicación dentro del sistema penitenciario.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que precisamente estas intimidaciones fueron uno de los motivos centrales que derivaron en el traslado del acusado desde la cárcel de Gualeguaychú hacia la Unidad Penal de Paraná, donde actualmente permanece bajo estrictas condiciones de seguridad.

Un caso que conmocionó a Córdoba y Entre Ríos

Rodríguez Laurta espera ser sometido a un juicio oral y público por jurados populares en Córdoba, donde enfrenta acusaciones gravísimas que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.

La investigación sostiene que el imputado ejecutó un plan criminal cuidadosamente organizado. Según la hipótesis fiscal, todo comenzó en septiembre de 2025 cuando practicó maniobras en kayak en territorio uruguayo con el objetivo de cruzar ilegalmente el río hacia la ciudad de Concordia y moverse sin ser detectado.

El acusado está imputado por el femicidio de su ex pareja Luna Giardina y el asesinato de su ex suegra Mariel Zamudio, ambos hechos ocurridos en Córdoba. A esas acusaciones se suma el crimen del remisero Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado luego del robo e incendio del vehículo que conducía.

Los tres homicidios ocurrieron durante octubre del año pasado y provocaron una enorme conmoción pública tanto en Córdoba como en Entre Ríos.

La fuga con su hijo y nuevos delitos

Tras los crímenes, Laurta huyó junto a su hijo de apenas 5 años, situación que agravó aún más la preocupación de los investigadores y de la familia de las víctimas. Finalmente fue localizado y detenido en el hotel Berlín de Gualeguaychú.

Con el avance de la investigación, la Justicia incorporó además nuevas imputaciones luego del análisis pericial de su teléfono celular. Según trascendió, en el dispositivo se habría encontrado material de abuso sexual infantil (MASI), además de documentación y mensajes vinculados a la planificación de un posible intento de fuga.

La fiscalía considera que existe un alto riesgo procesal y sostiene que el acusado posee un perfil extremadamente peligroso, tanto por la violencia de los hechos investigados como por su conducta posterior a la detención.

El juicio por jurados, cada vez más cerca

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó recientemente que el caso será llevado a juicio por jurados populares, una instancia que marcará el tramo final del proceso judicial y donde se definirá la responsabilidad penal del acusado.

Los investigadores aseguran contar con pruebas contundentes sobre la mecánica de los homicidios y sobre el recorrido realizado por Laurta antes y después de los crímenes. En particular, la fiscalía sostiene tener acreditado cómo fue asesinado el remisero Martín Palacio, quien habría acudido a buscar al acusado a la terminal antes de ser atacado.

Ahora, con Augusto Lafferriere al frente de la defensa, el proceso ingresa en una nueva etapa cargada de expectativa, mientras las familias de las víctimas continúan reclamando justicia y mayores garantías de protección frente a las amenazas denunciadas desde prisión.