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Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en Santa Fe y acaricia la final

Patronato venció 3 a 0 a UNL en el juego que abrió una de las series de semifinales de la Copa Túnel Subfluvial.

21 de mayo 2026 · 11:05hs
Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en Santa Fe y acaricia la final

Con autoridad y contundencia, Patronato dio un paso importante rumbo a la final de la Copa Túnel Subfluvial. El Rojinegro goleó 3 a 0 en condición de visitante a Universidad Nacional del Litoral, en el encuentro que abrió una de las series de semifinales del certamen organizado por la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol.

El conjunto de barrio Villa Sarmiento mostró eficacia en los momentos claves del partido disputado en el estadio de Independiente de Colón San José. El selectivo del Santo logró sacar una diferencia importante pensando en la revancha.

El equipo de Patronato que quedó en la historia.

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Pablo Güiñazú debutará el domingo ante Patronato.

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Los goleadores del triunfo de Patronato

Luciano Strey abrió el marcador en la primera etapa para encaminar la victoria, mientras que Benjamín Bravo amplió ventajas antes del descanso para que Patronato se fuera al entretiempo con un cómodo 2-0.

En el complemento, el elenco rojinegro mantuvo el control del juego y terminó de liquidar la historia gracias al tanto de Valentín Villarreal, quien estableció el definitivo 3 a 0.

Unión sacó ventaja en la otra llave de semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

Unión de Santa Fe derrotó 3 a 2 a Atlético Paraná en el encuentro de ida de la otra llave correspondiente a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial Masculina. Francisco Giaccio y Uriel Perpetto anotaron las conquistas del Decano del fútbol de la capital entrerriana en el campo de deportes 8 de mayo, en la vecina capital provincial; para el Tatengue convirtieron Agustín Benavídez, Gerónimo Faría y Dylan Grecco.

Patronato Copa Túnel Subfluvial UNL
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