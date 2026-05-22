La morosidad crece en Argentina: cómo sostener la cobranza y aumentar los pagos exitosos

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de préstamos irregulares otorgados a personas físicas pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026.

La economía de los hogares argentinos enfrenta uno de sus escenarios más complejos en más de dos décadas. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de préstamos irregulares otorgados a personas físicas pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026.

El deterioro más marcado se observa en los préstamos personales . Según el informe oficial, la morosidad en este segmento alcanzó el 13,8% , su nivel más elevado en los últimos quince años. A su vez, el incumplimiento en tarjetas de crédito también mostró un fuerte incremento, llegando al 11,6%.

Este contexto se vincula con una presión creciente sobre las finanzas familiares. Un relevamiento del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), señala que los servicios ya absorben el 42% de los ingresos de los hogares. Esta situación obliga a redefinir gastos, priorizar consumos e incluso financiar necesidades básicas. En paralelo, ganan terreno las billeteras virtuales y los proveedores no financieros, cuya tasa de fidelidad creció del 40,4% al 71,3% en apenas un año.

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Aumentar las chances de cobranza cambiando de estrategia

Las dificultades económicas que atraviesan los hogares modificaron también la manera en que las organizaciones y empresas deben pensar su cobranza. En este escenario, además del propio contexto económico, la capacidad de cobro depende cada vez más de ofrecer experiencias simples, flexibles y con más opciones de financiamiento, que pueden aumentar drásticamente las chances de lograr un pago exitoso.

*Más opciones de pago, más oportunidades de cobro

En primer lugar, se debe tener en cuenta la importancia de la multiplicidad de medios de pago. Entre cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas y transferencias, los usuarios esperan poder elegir cómo pagar como base. Cuando las alternativas son limitadas o los procesos resultan complejos, la cobranza encuentra una barrera adicional.

Plataformas como Pago TIC permiten centralizar y conciliar automáticamente todos los medios de pago en un único lugar: tarjetas de débito y crédito, QR interoperable, transferencias y DEBIN. Además de simplificar la operatoria diaria de empresas e instituciones, esta solución genera mayores niveles de cobro al adaptarse a las preferencias y posibilidades de cada pagador.

*Un rechazo no debería frenar la cobranza

Uno de los principales problemas aparece cuando un pago automático es rechazado. Muchas veces, si el débito falla por falta de fondos, cuentas múltiples o límites insuficientes, la gestión se interrumpe y la deuda queda pendiente hasta una nueva intervención.

Para responder a esta situación, Pago TIC ofrece débito automático con múltiples medios de pago: si un método es rechazado, el sistema puede intentar automáticamente con otra alternativa disponible. Este mecanismo reduce fricciones en los cobros, mejora la experiencia del usuario y contribuye a aumentar la tasa de pagos exitosos, generando además mayor previsibilidad financiera para las entidades.

Cabe destacar que, en este escenario, la fecha de vencimiento dejó de ser una garantía de disponibilidad de fondos. En muchos casos, las familias reorganizan sus pagos a lo largo del mes y la liquidez puede variar semana a semana.

Con los reintentos inteligentes de débito automático, el sistema vuelve a intentar el cobro varias veces durante el mes cuando inicialmente no hay fondos disponibles. De esta manera, es posible incrementar significativamente los pagos exitosos sin recurrir a llamados o seguimientos manuales, alcanzando un aumento de pagos exitosos hasta en un 95%.

*La financiación como aliada de la cobranza

En un contexto donde el presupuesto familiar está cada vez más ajustado, brindar alternativas de financiación se vuelve una importante herramienta para sostener los ingresos.

Con esa mirada, Pago TIC ofrece “Cuota a Cuota”, una solución que permite financiar pagos en hasta 12 cuotas sin interés para el pagador mediante tarjetas Visa, Mastercard y Cordobesa, con acreditaciones mensuales para las entidades por cada cuota cobrada, generando un flujo de ingresos constante y más previsible.

El aumento de la morosidad refleja una transformación profunda en la economía y en los hábitos financieros. Frente a este escenario, las empresas e instituciones que logren incorporar soluciones inteligentes para sostener y aumentar su recaudación serán aquellas que puedan adaptarse a este contexto con más eficiencia y previsibilidad.

Si te interesa conocer más sobre estas soluciones de pago o incorporarlas a tu empresa o institución, ingresá a https://pagotic.com/