Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

En Paraná se realizó un operativo que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de cocaína, plantas de cannabis y dinero en efectivo.

21 de mayo 2026 · 18:44hs
En Paraná desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso. 

En Paraná desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso. 

La División Unidad Operativa Federal de Paraná realizó un operativo que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, plantas de cannabis y dinero en efectivo.

LEER MÁS: Larroque: secuestran 131 dosis de cocaína listas para venta

El procedimiento en Paraná

La pesquisa fue impulsada por efectivos dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes detectaron movimientos compatibles con el narcomenudeo en cercanías de calle Jorge Newbery y calle 1745, en Paraná.

Enrique Livoni cosechó en esta época batatas gigantes 

Productor hortícola de Paraná logró cosechar batatas gigantes: algunas superan los cinco kilos

El grave accidente ocurrió en calle Churruarrín antes de llegar a Río Negro en Paraná.

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Tras reunir los primeros indicios, la Unidad Fiscal Especializada, a cargo de Santiago Alfieri, se dispuso profundizar la investigación mediante tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos, filmaciones y registros fotográficos.

Es así que se confirmaron las maniobras ilícitas y se identificó al principal sospechoso. Tiempo después, el Juzgado de Garantías N° 7, encabezado por el juez Mariano Budasoff, autorizó el allanamiento del inmueble investigado.

Más detalles

En el procedimiento, los agentes federales detuvieron al acusado y secuestraron varias dosis de cocaína listas para su comercialización, plantas de cannabis sativa (marihuana), una suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Paraná Venta de drogas sospechoso
Noticias relacionadas
Bruno Heit palpitó el duelo histórico de Capibaras XV en Paraná ante Selknam.

Bruno Heit palpitó el duelo histórico de Capibaras XV en Paraná ante Selknam

Construir en Paraná es 32% más caro que hace un año.

Construir en Paraná es 32% más caro que hace un año

investigan las causas de la muerte de un enfermero en parana

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes de Paraná.

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Ver comentarios

Lo último

En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978

En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978

Emiliano Stang: Es una pista en la que me fue bien

Emiliano Stang: "Es una pista en la que me fue bien"

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Ultimo Momento
En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978

En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978

Emiliano Stang: Es una pista en la que me fue bien

Emiliano Stang: "Es una pista en la que me fue bien"

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

El paranaense Martiniano Dato, el Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional

El paranaense Martiniano Dato, el Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional

Policiales
Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Gualeguay: condenan a 18 años de prisión a un hombre por violación

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Falleció la mujer apuñalada en La Paz por su excuñado

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Ovación
Emiliano Stang: Es una pista en la que me fue bien

Emiliano Stang: "Es una pista en la que me fue bien"

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

El paranaense Martiniano Dato, el Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional

El paranaense Martiniano Dato, el Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional

Racing está obligado a ganarle a Caracas

Racing está obligado a ganarle a Caracas

Alarma en la Selección Argentina: al Dibu Martínez le realizarán estudios por su lesión en la mano

Alarma en la Selección Argentina: al Dibu Martínez le realizarán estudios por su lesión en la mano

La provincia
Paraná prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

Paraná prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

El 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales confirmó talleres y mantiene abierta la convocatoria

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

El presentismo docente alcanzó el 71 por ciento en Entre Ríos durante la jornada de paro

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Entra en vigencia la actualización tarifaria del boleto

Dejanos tu comentario