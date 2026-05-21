En Paraná se realizó un operativo que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de cocaína, plantas de cannabis y dinero en efectivo.

En Paraná desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso.

La División Unidad Operativa Federal de Paraná realizó un operativo que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, plantas de cannabis y dinero en efectivo.

La pesquisa fue impulsada por efectivos dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes detectaron movimientos compatibles con el narcomenudeo en cercanías de calle Jorge Newbery y calle 1745, en Paraná.

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Tras reunir los primeros indicios, la Unidad Fiscal Especializada, a cargo de Santiago Alfieri, se dispuso profundizar la investigación mediante tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos, filmaciones y registros fotográficos.

Es así que se confirmaron las maniobras ilícitas y se identificó al principal sospechoso. Tiempo después, el Juzgado de Garantías N° 7, encabezado por el juez Mariano Budasoff, autorizó el allanamiento del inmueble investigado.

Más detalles

En el procedimiento, los agentes federales detuvieron al acusado y secuestraron varias dosis de cocaína listas para su comercialización, plantas de cannabis sativa (marihuana), una suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.