Las psicopedagogas Fiorella Cavenaghi y Eliana Monzón brindarán una charla sobre deporte, infancia y desarrollo integral en Paraná.

Paraná: brindarán una charla sobre cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño.

Las licenciadas en Psicopedagogía Fiorella Cavenaghi y Eliana Monzón encabezarán el encuentro "¿Cómo impacta el deporte en el cerebro de un niño?" , una propuesta destinada a familias, entrenadores y personas interesadas en conocer más sobre los beneficios del deporte en el desarrollo integral infantil.

La actividad se realizará el lunes 25 a las 16 en la Escuela San Francisco de Borja, ubicada en Sourigues 1100, en Paraná. Los cupos son limitados.

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Paraná será sede de un encuentro sobre deporte y desarrollo cognitivo infantil

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"Nos parece fundamental seguir compartiendo y visibilizando estas propuestas para que se pueda conocer un poco más en específico el área desde donde nos desempeñamos", explicó Fiorella Cavenaghi en diálogo con el programa La Mañana de La Red (88.7).

Las profesionales desarrollan en conjunto un proyecto de patín recreativo cognitivo, desde donde trabajan aspectos vinculados al desarrollo cognitivo en el deporte.

"Entendemos que el deporte es muy beneficioso para el desarrollo integral y, más puntualmente, desde el lado cognitivo, emocional, la sociabilización y las funciones ejecutivas", señaló.

Sobre la modalidad del encuentro, Cavenaghi destacó que será un espacio participativo y reflexivo. "La idea es que no sea solamente una charla expositiva, sino generar intercambios donde las familias y entrenadores puedan compartir experiencias y reflexionar sobre cómo acompañan a los niños en sus procesos deportivos".

Además, indicó que durante la jornada se abordarán distintos aspectos que influyen en la experiencia deportiva infantil, como el acompañamiento familiar, la organización cotidiana y los vínculos.

"La idea no es evaluar si algo está bien o mal, sino generar un espacio de reflexión que permita pensar cómo acompañamos y qué aspectos podemos fortalecer para construir experiencias deportivas saludables y significativas para los niños", expresó.

Las inscripciones pueden realizarse al 3434580304. El costo del encuentro es de $20.000 y habrá valores especiales para grupos familiares. También se puede obtener más información a través del Instagram del proyecto Patín Recreativo Cognitivo.