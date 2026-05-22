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Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

La Justicia de Gualeguay homologó un juicio abreviado y condenó a la conductora por el siniestro vial en el que murió Mateo Rottar en octubre de 2025.

22 de mayo 2026 · 11:09hs
Gualeguay se movilizó meses atrás por justicia por la muerte de Matteo Rothar.

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El Tribunal de Juicio de Gualeguay homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia firme contra la conductora del utilitario que causó el fatal siniestro vial en octubre de 2025 donde murió Matteo Rothar. La imputada, Silvina Barceló, reconoció su responsabilidad en el hecho, siendo condenada por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria.

La pena impuesta consiste en dos años de prisión condicional y una inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo por el término de cinco años. Asimismo, la condena obliga a la mujer a realizar un curso de reeducación vial.

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El choque ocurrió el 16 de octubre de 2025 en la intersección de Avenida Ilia y Echague. Ambos conductores circulaban en sentido Norte-Sur; Matteo lo hacía en motocicleta por el carril izquierdo y Barceló en un Peugeot Partner por el derecho. Sin accionar los guiños y careciendo del espejo retrovisor, la mujer realizó un intempestivo encerramiento girando hacia la izquierda e impactando al joven.

Matteo sufrió heridas gravísimas, siendo derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde falleció el 4 de diciembre.

Gualeguay Matteo Rothar
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