A 48 años de la histórica conquista que llevó a Patronato a Primera División

El 21 de mayo de 1978 Patronato inscribió su nombre en el Campeonato Nacional al conquistar el Torneo Regional.

El 21 de mayo quedó grabado a fuego en la historia de Club Atlético Patronato de la Juventud. En esta fecha se cumplen 48 años de la histórica conquista del Torneo Regional de 1978, logro que le permitió al Rojinegro disputar por primera vez el Torneo Nacional y escribir su nombre en la máxima escena del fútbol argentino.

Aquella campaña inolvidable marcó el nacimiento de una de las páginas más gloriosas de la institución de barrio Villa Sarmiento.

21.05.1978 | Los Santos del Tiro Federal, al Nacional Recordamos el 48° aniversario del primer gran hito de nuestra historia deportiva: la victoria con gol de Niki Díaz ante Sportivo Patria en Formosa y la clasificación al Campeonato Nacional. Por primera vez, la ciudad y la… pic.twitter.com/LozmG4hOno

Güemes, próximo rival de Patronato, urgido y en el inicio de la reconstrucción

El Santo alcanzó la hazaña tras imponerse en la serie final ante Sportivo Patria de Formosa. En el encuentro de ida, disputado en el estadio Grella, el elenco entrerriano hizo valer la localía y consiguió una victoria clave por 4 a 2, resultado que le permitió viajar al noreste argentino con una importante ventaja.

La consagración llegó en Formosa. Allí, Patronato volvió a demostrar carácter y personalidad para quedarse con el triunfo por 1 a 0 gracias al recordado gol de José Nicky Díaz. Con esa victoria el conjunto rojinegro selló el ascenso y dio origen a un lema que quedó inmortalizado en la memoria colectiva de los hinchas: “En el año del Mundial, Patronato al Nacional”.

Los protagonistas de la primer gran conquista de Patronato

Aquel equipo dirigido por Ángel Tano Omarini construyó una campaña inolvidable y sentó las bases de una identidad futbolera que con el paso de los años continuó alimentando la ilusión del pueblo rojinegro. El cuerpo técnico también estuvo integrado por Oscar Oliva como preparador físico, Rafael Fontana en la utilería y Adolfo Álvarez como masajista, mientras que Fernando Pascual Gan, presidente de la institución en aquella época, cumplió un rol fundamental para concretar el histórico objetivo.

Los futbolistas que protagonizaron aquella epopeya fueron Enrique Ibarra, Edgardo Zeballos, Armando Sosa, Rafael Lell, Alberto Ríos, Eduardo Vicente, Américo Pesoa, Luis Brunengo, Julio Solanas, Mauricio Escobar, José Díaz, Jorge Venencio, Alfredo Isla, Edgardo García, Miguel Vergara, Oscar Villalba, Rubén Ramos, Esteban Barrios, Ricardo Bruffal, Omar Soria y José Humoffe.

A 48 años de aquella gesta, Patronato continúa recordando con orgullo a los héroes que llevaron al club a lo más alto del fútbol argentino y abrieron el camino de una historia que todavía sigue escribiéndose.