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La secuela que dejó la victoria de Patronato ante Colegiales

Uno de los futbolistas de Patronato se retiró del Grella con una lesión ósea que lo alejará de escena dos meses.

23 de marzo 2026 · 10:45hs
Uno de los futbolistas de Patronato se retiró del Grella con una lesión ósea que lo alejará de escena dos meses.

Uno de los futbolistas de Patronato se retiró del Grella con una lesión ósea que lo alejará de escena dos meses.

El estadio Grella fue una fiesta tras la victoria que edificó Patronato en condición de local ante Colegiales por 2 a 0. El resultado positivo fue clave para el Rojinegro. Le permitió despegar de los últimos puestos de la Zona B de la Primera Nacional. Además modificó el semblante de un plantel golpeado tras la goleada sufrida ante Quilmes.

Sin embargo, no todo fue color de rosas en barrio Villa Sarmiento dado que el triunfo dejó secuelas para el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Rubén Forestello. En este sentido el Santo sufrió la baja de uno de los futbolistas que integró el 11 inicial ante el Tricolor de Munro. Se trata de Fernando Evangelista.

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El experimentado defensor fue protagonista de la primera ventana de variantes que ordenó el DT. El reloj marcaba 75 minutos cuando el futbolista formado en la cantera de Boca Juniors fue reemplazado por Santiago Piccioni. En el mismo pasaje Forestello envió a escena al delantero Tomás Attis, quien debutó con la camiseta del Santo, Hernán Rivero y el mediocampista Augusto Picco.

Fernando Evangelista, a la enfermería de Patronato

Evangelista se retiró del Grella con una fractura en el pómulo derecho. Esta lesión ósea lo marginará de escena alrededor de dos meses. De esta manera, Patronato sufre otra baja en el sector defensivo.

Forestello aguarda por la evolución de dos piezas que se desempeñan en la última línea: Gabriel Díaz y Facundo Díaz. El Monito evoluciona de un esguince de rodilla que se originó en el encuentro ante Atlanta. Esta molestia le impidió estar a disposición en los últimos dos partidos (derrota ante Quilmes y triunfo ante Colegiales). El ex-defensor de Güemes de Santiago del Estero, por su parte, acusa una lesión muscular en la pierna derecha.

Patronato Colegiales Grella Quilmes
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