Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

Sionista disputará su último juego como local en la fase regular de la Liga Federal. El Bochas quiere dar el golpe en el Flesler.

Centro Juventud Sionista afrontará este viernes desde las 22 un compromiso clave frente a Recreativo por una nueva fecha de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. El encuentro se disputará en el estadio Moisés Flesler y marcará la última presentación como local del Centro Juventud en la Fase Regular.

El conjunto dirigido por Santiago Vesco intentará construir su tercera victoria consecutiva tras atravesar su mejor tramo de la temporada. En sus recientes actuaciones derrotó en casa a Quique por 83 a 70 y luego dio el golpe en Santa Fe al quitarle el invicto a Rivadavia Juniors, al imponerse 91 a 89 en el estadio Ezequiel Ceratti.

Además, el rendimiento de Sionista en el Flesler alimenta la ilusión de seguir por la senda positiva: ganó cuatro de los cinco encuentros disputados en esa condición.

Recreativo buscará dar el golpe en el Flesler

El Bochas llegará motivado luego de superar 83 a 72 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Sin embargo, fuera de Paraná el panorama cambia considerablemente para Recreativo, que acumula cuatro derrotas consecutivas como visitante y solamente pudo festejar en su debut fuera de casa, cuando venció 67 a 56 a Quique.

El antecedente de la primera rueda favorece justamente al elenco de Recreativo, que en el estadio Antonio Zorzet se quedó con el triunfo por 78 a 61. Ahora, Sionista buscará revancha ante su gente y cerrar la etapa regular como local con otra celebración.

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Urquiza (Santa Elena) (8-3) 19

Rivadavia (Santa Fe) (7-3) 17

Sionista (6-4) 16

Gimnasia (Santa Fe) (4-7) 15

La Armonía (Colón) (4-5) 13

Recreativo (4-6) 14

Quique (3-8) 14