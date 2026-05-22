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Dura sanción para el defensor de Patronato Fernando Evangelista

El Tribunal de Disciplina de AFA suspendió al experimentado defensor de Patronato por tres fechas. El Rojinegro apelará el fallo.

22 de mayo 2026 · 13:35hs
Dura sanción para el defensor de Patronato Fernando Evangelista

El defensor de Patronato Fernando Evangelista fue suspendido por tres fechas, sanción publicada por el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante el boletín 6898. La dirigencia de la entidad de barrio Villa Sarmiento apelará el fallo para intentar reducir la pena.

El experimentado futbolista había sido expulsado el pasado domingo durante la victoria del Rojinegro 2 a 0 frente a Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. La roja llegó a los 25 minutos desde el banco de suplentes, a instancias del juez asistente número uno, Marcelo Errante.

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La sanción representa apenas la segunda expulsión en la carrera profesional de Evangelista, quien acumula 257 partidos vistiendo las camisetas de Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán, Newell’s Old Boys, Aldosivi, Estudiantes de La Plata, Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes Atlético Club, Deportivo Municipal, Cienciano, Atlanta, Flandria y Patronato.

La dura sanción que recibió el futbolista surgido del semillero de Boca Juniors se perderá el juego ante Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez y Agropecuario de Carlos Casares. No obstante, la dirigencia de Patronato apelará el fallo para intentar reducir la pena.

El experimentado defensor se perfilaba para reemplazar a Gabriel Díaz, quien debió abandonar el campo de juego a los 68 minutos luego de recibir una fuerte patada del delantero Favio Cabral. El Monito fue trasladado a un sanatorio de la capital entrerriana, donde le realizaron los estudios correspondientes y recibió el alta médica durante la noche.

Por la dura infracción, Cabral también fue sancionado con tres fechas de suspensión tras su expulsión en el mismo encuentro.

La probable alineación de Patronato que visitará a Güemes de Santiago del Estero

Pensando en el armado del 11 inicial que este domingo visitará mañana desde las 18.30 a Güemes de Santiago del Estero en el estadio Arturo Jiya Miranda Facundo Heredía aparece como el principal candidato para reemplazar a Díaz. Santiago Piccioni compartiría la zaga central junto a Juan Meritello, mientras que el ex Gimnasia y Tiro de Salta se desempeñaría como marcador de punta.

La probable formación de Patronato que enfrentará al Gaucho sería con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Piccioni, Meritello y Heredía; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

Patronato Fernando Evangelista Güemes
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