Más de 350 chicos participaron del inicio de A Toda Orquesta en Paraná

El programa A Toda Orquesta, impulsado por la Secretaría de Cultura y el CGE, comenzó en La Vieja Usina con la participación de ocho escuelas entrerrianas

El programa impulsado por la Secretaría de Cultura y el CGE comenzó en La Vieja Usina con la participación de ocho escuelas entrerrianas de nivel inicial y primario.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos abrió el ciclo de conciertos didácticos para escuelas: A Toda Orquesta

Con la participación de más de 350 chicos de Paraná, Oro Verde y Santa Anita, comenzó este jueves el ciclo de conciertos didácticos A Toda Orquesta en el centro cultural La Vieja Usina. La propuesta reúne a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos con estudiantes de nivel inicial y primario de distintos puntos de la provincia.

El programa contempla un total de 23 conciertos didácticos que alcanzarán a unos 6 mil niños y jóvenes entrerrianos. La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE).

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos abrió el ciclo de conciertos didácticos para escuelas: A Toda Orquesta

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Durante el encuentro inaugural participaron ocho escuelas entrerrianas. A través de la experiencia, los alumnos pudieron acercarse en vivo al universo de la música sinfónica, conocer los distintos instrumentos que integran la orquesta y descubrir sus sonidos y particularidades.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que la propuesta forma parte de una política de acceso federal a la cultura. “Esta es otra iniciativa federal y de accesibilidad a la cultura de la provincia, en este caso la Sinfónica de Entre Ríos, siguiendo el rumbo de gestión que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso”, expresó.

La actividad contó con la apertura del director invitado Rodrigo Naffa y se desarrolló bajo la dirección artística de Luis Gorelik. Además de escuchar las interpretaciones, los chicos participaron activamente de la jornada e incluso tuvieron la posibilidad de dirigir la orquesta por algunos momentos.

A Toda Orquesta en Paraná (3)

La coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez, remarcó la importancia de acercar estas experiencias a las escuelas. “Creemos que la enseñanza de un lenguaje como la música es muy importante para la formación integral de los chicos. Esta es una gran oportunidad para que puedan conocer la formación orquestal sinfónica y la música de todo el mundo”, señaló.

En escena, unos 70 músicos interpretaron obras de compositores como Mozart, Gounod, Ginastera, Dvorak, Mussorgsky, Rossini y Haendel. A lo largo del concierto, los estudiantes siguieron con atención las explicaciones sobre violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, cornos, trompetas, trombones, tuba y arpa, entre otros instrumentos.

Como parte del mismo programa, las instituciones educativas que participan también pueden realizar recorridos culturales por espacios patrimoniales de la provincia, entre ellos museos y Casa de Gobierno.

Al finalizar la actividad, varios chicos compartieron su entusiasmo por la experiencia. “Me gustó mucho el concierto y recomiendo a otros chicos que vengan”, contó Leonel, de la Escuela N° 77 San Martín de Santa Anita. Bautista, integrante de la Banda Infanto Juvenil Jorge Méndez de Oro Verde, comentó: “Me pareció muy linda la orquesta porque hubo muchos instrumentos”. Emilia, de ocho años, resumió la jornada con una sonrisa: “Me encantó venir y el instrumento que más me gustó fue la trompeta”.