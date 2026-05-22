Marcos Kremer, presente: Los Pumas perfilan su plantel para el Nations Championship.

El concordiense Marcos Kremer se afianza como pieza clave en Los Pumas de Felipe Contepomi y apunta a ser protagonista en el Nations Championship.

Los Pumas se preparan para afrontar el Nations Championship en julio, un torneo en el que deberán medirse ante Escocia, Gales e Inglaterra en una exigente gira internacional que marcará uno de los grandes desafíos del año para el seleccionado argentino.

En este contexto, el cuerpo técnico encabezado por Felipe Contepomi ya comenzó a perfilar las posibles variantes para el armado del plantel.

Marcos Kremer, una pieza clave en la estructura de Los Pumas para el Nations Championship

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Pumas (@lospumasuar)

El análisis se basa en los jugadores que participaron del camp realizado en marzo y en los convocados durante la última ventana de noviembre. A partir de esa base, el staff técnico evalúa distintas opciones en cada puesto, con el objetivo de llegar al torneo con un equipo competitivo y equilibrado, capaz de responder a la intensidad del rugby del hemisferio norte.

Sin embargo, el panorama no está exento de complicaciones. El seleccionado ya sabe que no podrá contar con varios nombres importantes debido a lesiones. Quedaron descartados Thomas Gallo, Juan Martín González, Pedro Rubiolo y Benjamín Elizalde, mientras que Benjamín Grondona y Juan Cruz Mallía se mantienen como dudas, ya que continúan en proceso de recuperación y su presencia en la lista final aún no está confirmada.

En la primera línea, las alternativas que maneja Contepomi incluyen a Pedro Delgado, Tomás Rapetti, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger y Francisco Coria Marchetti, todos jugadores que vienen sumando experiencia tanto en el sistema de selección como en sus clubes. En la posición de hooker, las opciones pasan por Julián Montoya, Ignacio Ruiz y Bautista Bernasconi, con Montoya como referente indiscutido del pack.

En la segunda línea aparecen nombres como Matías Alemanno, Efraín Elías, Guido Petti y Franco Molina, mientras que en la tercera línea se destacan Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Pablo Matera y Bautista Pedemonte, conformando un sector con gran presencia física y variantes de juego.

Entre los medios scrums, Contepomi cuenta con Simón Benítez Cruz, Gonzalo García, Gonzalo Bertranou y Agustín Moyano, mientras que en la apertura se perfilan Tomás Albornoz, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger. En la línea de centros, las alternativas incluyen a Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni y Justo Piccardo, aportando experiencia y juventud.

Por último, en el fondo de la cancha y las puntas, las opciones son Mateo Carreras, Rodrigo Isgró, Bautista Delguy, Ignacio Mendy y Santiago Carreras, jugadores que aportan velocidad, desequilibrio y versatilidad. Con este abanico de nombres, Los Pumas ultiman detalles para un torneo que será clave en la preparación del ciclo de Contepomi al frente del seleccionado.