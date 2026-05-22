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Seuer Montec celebra 15 años con un EP de cantos en lengua charrúa y castellano

El dúo villaguayense Seuer Montec presentó Charrúa, un nuevo EP de cuatro canciones que acompaña la celebración de sus 15 años de trayectoria artística

22 de mayo 2026 · 14:33hs
Seuer Montec celebra 15 años con un EP de cantos en lengua charrúa y castellano

El dúo villaguayense Seuer Montec presentó Charrúa, un nuevo EP de cuatro canciones que acompaña la celebración de sus 15 años de trayectoria artística. El trabajo ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube Music y Bandcamp.

Seuer Montec festeja su aniversario con un nuevo EP inspirado en la cultura charrúa

La propuesta reúne dos canciones en lengua charrúa y dos en castellano: Jalaná, ¡Ay, sí! –vamos a andar–, Bascuadé y Allá vamos. Además, las dos primeras composiciones fueron difundidas previamente a través de videoclips publicados en YouTube.

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Desde el grupo explicaron que el EP nace a partir de una búsqueda vinculada a la identidad y al vínculo con la cultura charrúa. “Charrúa es una identidad. Una perspectiva de la existencia. De la vida. Del estar en el universo. Un modo de existir en relación con el todo que también integramos”, expresaron en la presentación del material.

En ese sentido, señalaron que el concepto también está atravesado por una construcción personal y colectiva que se transforma con el tiempo. “Y no se es charrúa de un modo único ni para siempre. Se va siendo. Al tiempo de cada quien. A las circunstancias que cada quien va atravesando”, agregaron.

Oriundo de Villaguay, Seuer Montec desarrolla desde hace quince años un trabajo enfocado en el rescate, la investigación y la creación musical vinculada a la lengua y la tradición charrúa. A lo largo de ese recorrido, el dúo construyó una propuesta artística que combina música, memoria e identidad cultural.

Con este nuevo lanzamiento, el grupo suma un nuevo capítulo a ese camino de exploración sonora y cultural, poniendo en circulación canciones que dialogan con las raíces del territorio y las formas contemporáneas de producción musical.

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Seuer Montec EP aniversario cultura
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