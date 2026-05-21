Con motivo de conmemorarse el 48° aniversario de la clasificación de Patronato al Nacional de 1978, se llevó a cabo el tradicional encuentro en el Quincho Padre Metz de la Sede Social de la entidad Rojinegra, donde se recordó la gesta que protagonizaron en Formosa.
En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978
En la sede social de Patronato, se llevó a cabo el tradicional almuerzo para conmemorar el 48° aniversario del primer ascenso del Rojinegro.
21 de mayo 2026 · 18:50hs
Junto con los integrantes del plantel que lograron el ascenso, acompañaron el actual presidente de la entidad de barrio Villa Sarmiento, Adrian Bruffal, y el director deportivo, Victor Müller; los futbolistas Alejo Miró y Luciano Strey; los ex presidentes José Gómez y Esteban Quinodoz, y colaboradores de la institución.