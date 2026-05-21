En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978

En la sede social de Patronato, se llevó a cabo el tradicional almuerzo para conmemorar el 48° aniversario del primer ascenso del Rojinegro.

Con motivo de conmemorarse el 48° aniversario de la clasificación de Patronato al Nacional de 1978, se llevó a cabo el tradicional encuentro en el Quincho Padre Metz de la Sede Social de la entidad Rojinegra, donde se recordó la gesta que protagonizaron en Formosa.