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Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

La docente concordiense Flavia Daiana Aguirre ganó $9,2 millones en Ahora Caigo y destinará el premio a apoyar la carrera futbolística de su hija.

22 de mayo 2026 · 08:45hs
Una maestra de Concordia se llevó el premio mayor en el programa de Darío Barassi

Una docente de Concordia, Flavia Daiana Aguirre, se convirtió en protagonista de la televisión nacional al ganar $9,2 millones en el programa Ahora Caigo, conducido por Darío Barassi. La maestra de nivel inicial, que trabaja en la Unidad Educativa N° 3 “Primeros Pasos” de Concordia, se encontraba en Buenos Aires por motivos familiares cuando decidió inscribirse en el ciclo televisivo.

Aguirre viaja una semana al mes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acompañar a su hija Allyson, de 11 años, quien entrena en las divisiones inferiores femeninas de Club Atlético River Plate. Madre de seis hijos, la docente explicó durante el programa que el dinero sería fundamental para afrontar los gastos de estadía y traslado vinculados al desarrollo deportivo de la pequeña futbolista.

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La victoria

La entrerriana ingresó como una de las diez participantes iniciales y logró derrotar al líder del día para ocupar el puesto central del juego. Finalmente, completó con éxito todas las etapas y obtuvo el premio mayor, convirtiéndose en una de las pocas concursantes en alcanzar la cifra máxima del programa. El premio representa un importante respaldo económico para que su hija pueda continuar su formación deportiva en River Plate.

Maestra Concordia Darío Barassi
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