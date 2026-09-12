River Plate le ganó a Atlético Tucumán con un golazo sobre la hora

River superó de visita al Decano, que sufrió la expulsión de Franco Nicola a los 12 minutos. Fue 2 a 1 bajo la lluvia tras el gol de Almada a los 90.

River Plate consiguió este sábado una victoria de enorme valor en Tucumán. En una tarde marcada por la lluvia y la emoción hasta el último minuto, el Millonario derrotó 2-1 a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura y volvió a festejar en territorio tucumano después de siete años.

Cuando todo parecía encaminado a un empate, Thiago Almada apareció sobre el cierre para darle el triunfo al conjunto dirigido por Leonardo Ponzio. Una gran acción de Juan Cruz Meza, un pase de Lucas Beltrán y la definición del ex Atlético de Madrid le permitieron a River quedarse con tres puntos muy importantes.

El partido tuvo diferentes momentos y quedó condicionado desde temprano por la expulsión de Franco Nicola. El delantero del Decano vio la tarjeta roja a los 12 minutos luego de levantar peligrosamente la pierna y golpear a Lucas Martínez Quarta.

Con un hombre más, River asumió el protagonismo y comenzó a manejar la pelota frente a un Atlético Tucumán que se replegó y apostó a resistir.

River aprovechó la superioridad

El equipo de Ponzio tuvo el control del juego durante buena parte de la primera etapa, aunque le costó encontrar espacios ante un rival que cerró bien los caminos hacia su área.

River movió la pelota de un lado al otro y buscó generar situaciones ante un Decano que defendía cada vez más cerca de Luis Ingolotti.

A los 22 minutos llegó la apertura del marcador. El Millonario construyó una muy buena jugada colectiva que terminó con un pase de Gonzalo Montiel hacia el centro del área. Allí apareció Tobías Andrada, quien definió para establecer el 1-0.

El mediocampista volvió a tener una oportunidad nueve minutos más tarde, cuando probó desde afuera del área, pero su remate fue controlado por Ingolotti.

River continuó manejando las acciones y tuvo otra ocasión a los 24 minutos, cuando Fausto Vera sacó un disparo cruzado desde media distancia que pasó cerca del palo izquierdo del arquero local.

Antes del descanso, Sebastián Driussi también tuvo su oportunidad, pero su remate terminó en las manos de un seguro Ingolotti.

El conjunto visitante se fue al entretiempo arriba por 1-0 y con la ventaja numérica. Todo parecía indicar que tenía el partido bajo control.

Atlético Tucumán reaccionó

Sin embargo, el segundo tiempo tuvo un desarrollo diferente. Atlético Tucumán salió decidido a cambiar la historia y River perdió parte del dominio que había ejercido durante la primera mitad.

El Decano comenzó a adelantarse en el campo y buscó aprovechar cualquier posibilidad para llegar al empate.

A los 58 minutos, Ángel Correa tuvo el primer acercamiento del complemento para River, con un derechazo cruzado que se fue muy desviado.

El encuentro se hizo más disputado y el conjunto tucumano encontró espacios para atacar. A los 74 minutos tuvo una chance clarísima: Alexis Canelo se filtró a espaldas de Lucas Martínez Quarta y quedó mano a mano con Santiago Beltrán. Su definición, sin embargo, terminó chocando contra el palo izquierdo.

River respondió con cambios para intentar recuperar el control. Juan Cruz Meza y Lucas Beltrán ingresaron por Tomás Galván y Sebastián Driussi. Pero el empate estaba al caer.

A los 83 minutos, Atlético Tucumán consiguió finalmente la igualdad. A la salida de un tiro libre, Clever Ferreira ganó en las alturas y metió un cabezazo a quemarropa que dejó sin respuestas a Santiago Beltrán.

El 1-1 cambió nuevamente el escenario. River debía volver a empezar y Atlético, pese a jugar con diez hombres desde los primeros minutos, se ilusionaba con quedarse con algo más.

Lucas Beltrán estuvo cerca de marcar el segundo a los 86 minutos, cuando ganó de cabeza dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Parecía que el empate sería definitivo.

Pero River tuvo una última aparición.

Almada apareció sobre la hora

A los 90 minutos llegó el golpe definitivo. Juan Cruz Meza protagonizó una gran jugada individual, con caño incluido, y luego encontró a Lucas Beltrán. El delantero asistió a Thiago Almada, quien definió con precisión para mandar la pelota al fondo de la red.

El festejo fue inmediato y desató la alegría del banco millonario. En un partido que parecía escapársele después de haber estado en ventaja y con superioridad numérica, River encontró sobre la hora el gol que le permitió quedarse con los tres puntos.

El 2-1 no se modificó y el Millonario terminó celebrando una victoria trabajada, sufrida y emotiva bajo la lluvia tucumana.

Un triunfo que corta una espera

Además del valor que tiene en la tabla del Torneo Clausura, el triunfo tiene un significado especial para River: volvió a ganar en la provincia de Tucumán después de siete años.

El equipo de Ponzio tuvo que atravesar un partido cambiante. Primero dominó con un jugador más, luego sufrió la reacción del local y finalmente encontró en Almada la aparición individual que necesitaba para quedarse con la victoria.

River se llevó tres puntos importantes en una fecha en la que necesitaba sumar y lo hizo de la manera más dramática: con un gol en el último minuto y bajo una intensa lluvia.

Atlético Tucumán, en tanto, terminó pagando caro el esfuerzo realizado durante casi 80 minutos con un futbolista menos. El Decano logró reaccionar, encontró el empate y hasta tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja, pero finalmente se quedó con las manos vacías.

Para River, la noche tucumana terminó con festejo. El 2-1 sobre Atlético le permitió sumar una victoria de esas que pueden tener un peso especial en el desarrollo del campeonato, especialmente por la forma en que llegó: cuando el partido se moría, apareció Thiago Almada para escribir el capítulo final.

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO!

River Plate se llevó una valiosa victoria de Tucumán ante Atlético por 2-1 en la novena fecha del Torneo Clausura.

90 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gran jugada de Juan Cruz Meza, con caño incluido, pase de Lucas Beltrán y definición de Thiago Almada a la red para recuperar la ventaja en Tucumán.

86 minutos: Lucas Beltrán estuvo cerca del segundo gol de River Plate

El delantero ganó en el juego aéreo con un testazo que se marchó por encima del travesaño.

83 MINUTOS: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Clever Ferreira se levantó en las alturas a la salida de un tiro libre para encajar un cabezazo a quemarropa y convertir el 1-1 ante River Plate.

76 minutos: Mauro Arambarri, amonestado

El jugador de River Plate cometió una dura infracción en mitad de cancha y fue castigado con la amarilla.

74 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A ATLÉTICO TUCUMÁN!

Alexis Canelo se filtró a la espalda de Lucas Martínez Quarta y resolvió mano a mano contra Santiago Beltrán con un disparo rechazado por el caño izquierdo.

72 minutos: más cambios en ambos equipos

Alexis Canelo entró por Nicolás Laméndola en Atlético Tucumán, mientras que Ponzio metió dos modificaciones en River Plate: Juan Cruz Meza y Lucas Beltrán en lugar de Tomás Galván y Sebastián Driussi.

65 minutos: Thiago Almada probó de pelota parada

El ex Atlético de Madrid buscó ajustar su intento al palo del arquero, pero el balón se marchó a metros del arco.

64 minutos: Julián Fernández, amonestado

El volante de Atlético Tucumán se llevó la cartulina por una infracción a Sebastián Driussi en la medialuna propia.

58 minutos: Ángel Correa registró el primer avance del complemento

El atacante movió el avispero de un tranquilo segundo tiempo con un derechazo cruzado que se fue muy desviado.

52 minutos: primer cambio en River Plate

Mauro Arambarri reemplazó a Tobías Andrada.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Atlético Tucumán: Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri y Julián Fernández por Leandro Díaz.

39 minutos: otra tapada del arquero de Atlético Tucumán

Sebastián Driussi falló en la potencia de su tiro, que terminó en las manos de un seguro Luis Ingolotti.

31 minutos: nuevo acercamiento de Tobías Andrada

El ex Vélez sacudió un remate desde afuera del área contenido por Ingolotti.

24 minutos: River Plate aceleró y casi llegó el segundo gol

Fausto Vera probó un disparo cruzado a distancia que se marchó cerca del palo izquierdo de Luis Ingolotti.

22 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gran jugada de River en ataque, pase al medio de Montiel y definición de Tobías Andrada para abrir el marcador en Tucumán pic.twitter.com/4ZgR8o5AD9 — River Plate (@RiverPlate) September 12, 2026

Tobías Andrada culminó una excelente jugada colectiva para romper el cero en Tucumán.

12 MINUTOS: ¡FRANCO NICOLA, EXPULSADO!

El atacante de Atlético Tucumán elevó su pierna derecha de manera peligrosa a la altura de la cabeza de Lucas Martínez Quarta y el árbitro Andrés Gariano le mostró la tarjeta roja.

10 minutos: el Millonario domina frente al repliegue local

River Plate tiene el control de la pelota, pero todavía no piso con claridad el área del Decano.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre River Plate y Atlético Tucumán.

¡SE OFICIALIZÓ LA ALINEACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.