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Verónica Barrientos, la voz de la Banda de Música de la Policía que conquistó al público entrerriano

Verónica Barrientos es una de las voces de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, una formación que logró una fuerte conexión con el público.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

12 de septiembre 2026 · 14:22hs
Verónica Barrientos

Verónica Barrientos, la voz de la Banda de Música de la Policía que conquistó al público entrerriano

La cantante, Verónica Barrientos, contó cómo llegó a la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, el desafío de cantar frente a decenas de músicos y el fenómeno que generan hoy en las redes sociales. En los próximos días cumplirá 14 años en la banda.

Verónica Barrientos es una de las voces de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, una formación que en los últimos años amplió su repertorio y logró una fuerte conexión con el público. Desde su lugar, destacó el respaldo de la institución y el trabajo colectivo que permitió ese crecimiento.

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“La tarea principal de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos es ser el nexo entre la institución y el civil, y el pueblo”, explicó Barrientos en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) al referirse al rol que cumple la agrupación más allá de los actos protocolares.

En ese camino, la Banda comenzó a incorporar cada vez más canciones populares, a partir de los pedidos de quienes se acercaban a escucharlos. “Empezamos de a poquito a probar, preguntábamos en Jefatura y nos dijeron que sí, obviamente siempre sin perder el decoro”, recordó.

Barrientos remarcó que esa posibilidad de elegir el repertorio y desplegarse sobre el escenario también responde a la confianza de las autoridades. En ese sentido, destacó especialmente al comisario general Claudio Omar González y a la plana mayor de la Policía de Entre Ríos.

Sus comienzos

La llegada de Verónica a la Banda tampoco fue inmediata. Había presentado su currículum cinco años antes, pero en ese momento no había una vacante. Finalmente, ingresó el 5 de octubre de 2012. Este año está próxima a cumplir 14 años en la banda.

Antes de formar parte de la institución, trabajaba como empleada doméstica y también cantaba en eventos junto al grupo El Faro. La oportunidad apareció cuando fue convocada para interpretar una canción durante una celebración por los 50 años del COPER.

Durante seis meses asistió a los ensayos como civil y fue probando diferentes canciones. “Iba y participaba de los ensayos y ya me iban probando con un tema y con otro tema y con otro tema”, contó.

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El primer contacto con la Banda fue, según reconoció, impactante. “La primera vez fue un shock, un nervio muy grande porque me veía muy chiquitita adelante de 50 monstruos que tocan. Es muy imponente”, recordó a UNO. Sin embargo, sus compañeros fueron fundamentales para que pudiera ganar confianza. Incluso, uno de ellos, ya retirado, la alentó a considerar la posibilidad de ingresar.

El éxito también se refleja en las redes

El crecimiento de la Banda no se limita a sus presentaciones. Las redes sociales se convirtieron en otro espacio de contacto con el público y Barrientos destacó especialmente la interacción que mantiene con sus seguidores. “Me escriben de Chile, de Perú, hay una brasileña que nos sigue también”, contó con entusiasmo.

La cantante aseguró que está “re contenta” con la respuesta de la gente y reveló que tiene más de 62.000 seguidores en Facebook. Según explicó, muchas personas le escriben para contarle que siguen las presentaciones de la Banda a través de las redes.

Ese acompañamiento, además, se extiende a los comentarios que recibe sobre sus actuaciones. “La mayoría, por suerte, siempre digo que es un 95% que son todos positivos. Y siempre hay un 5% que no le gusta lo que hace y te tiran con todo”, comentó entre risas. Lejos de quedarse con las críticas, Barrientos aseguró: “En algún momento le iremos a entrar al corazón”.

Una banda que funciona como equipo

La cantante también quiso remarcar que el crecimiento de la Banda no puede atribuirse solamente a quienes ocupan el frente del escenario. Actualmente son nueve cantantes: tres mujeres y seis hombres, pero detrás de ellos existe una formación de músicos profesionales y un equipo técnico que considera fundamental.

En particular, destacó el trabajo del sonidista Amílcar Stamponi, a quien definió como “increíble” por su capacidad para anticipar cada momento de las canciones y potenciar las voces y los instrumentos.

Próximas presentaciones

Barrientos adelantó que tendrá distintas presentaciones durante los próximos días. Primero participará junto a su compañero y amigo Javier Catena de un evento privado por un aniversario de bodas de plata.

Este sábado tendrá una nueva presentación abierta al público en Paraná, en el salón Ventos Viderbos, en el marco de una noche de bailanta. Barrientos estará como solista en la apertura desde las 23, con un duelo de la Clave Musical, mientras que el cierre estará a cargo de Horacio Gaitán, referente de la cumbia santafesina.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de sus redes sociales y también habrá venta en puerta. “Me encanta el contacto con la gente. La verdad que me llena de energía”, concluyó.

Banda Policía Música
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